La Diputación de Cáceres lanza una subvención de 250.000 euros para impulsar la formación industrial y tecnológica

Reunión de la vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez con empresarios del sector tecnológico para informar de un nuevo plan de formación - EUROPA PRESS

CÁCERES, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha lanzado una nueva línea de subvenciones, dotada con un total de 250.000 euros, para impulsar la formación industrial y tecnológica de las empresas de la provincia, las cuales podrán optar a una ayuda de hasta 60.000 euros y diseñar los planes formativos en función de las necesidades reales del mercado laboral.

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la institución provincial, Esther Gutiérrez, se ha reunido este miércoles, en el Complejo Cultural San Francisco de la capital cacereña con una veintena de empresarios para darles a conocer esta línea de ayudas.

Gutiérrez ha explicado que el objetivo es financiar propuestas formativas vinculadas a las necesidades reales de profesionales cualificados de las empresas, mejorar la empleabilidad y favorecer el desarrollo económico de la provincia, especialmente en las zonas rurales y en territorios afectados por la despoblación.

"Queremos dar un salto cualitativo y cuantitativo con una convocatoria de formación específica destinada a empresas del ámbito industrial, tecnológico, mecatrónico... para que puedan ser más competitivas en el ámbito tecnológico, de inteligencia artificial, de investigación", ha subrayado Gutiérrez en declaraciones a los medios antes de la reunión con las empresas.

Durante la reunión se han abordado las características de la convocatoria, dirigida a empresas de los sectores industrial y tecnológico que tengan su sede o centro de trabajo en la provincia de Cáceres, que se comprometan a establecerlo o que dispongan de los medios necesarios para impartir la formación en el territorio provincial.

Las ayudas permitirán financiar proyectos de hasta 60.000 euros por empresa y están orientadas a especialidades con demanda de personal cualificado, como mantenimiento industrial, soldadura, robótica, inteligencia artificial, ciberseguridad, energías renovables y logística, entre otras.

La convocatoria exige que las propuestas respondan a necesidades concretas del mercado laboral y cuenten con instalaciones, equipamientos y personal docente adecuados.

Además, los planes formativos deberán contemplar un mínimo de diez participantes, de los cuales al menos el 75% deberán ser personas desempleadas, y el 25% restante pueden ser trabajadores de la propia empresa que necesiten formarse o actualizarse. "Queremos que sean las propias empresas las que diseñen su plan de formación", ha incidido Gutiérrez.

GASTOS SUBVENCIONABLES

Entre los gastos subvencionables se encuentran la contratación de personal formador, el alquiler o amortización de equipos, los materiales didácticos, los equipos de protección individual y los seguros de accidentes del alumnado, además de determinados costes indirectos, dentro de los límites establecidos en las bases.

Las ayudas tendrán carácter prepagable y no exigirán la constitución de garantías. Las actuaciones podrán desarrollarse hasta el 31 de diciembre de 2027, con posibilidad de prórroga en los términos previstos en la convocatoria.

El plazo para presentar solicitudes finaliza el 16 de noviembre de 2026, y la tramitación deberá realizarse exclusivamente por vía electrónica a través de la sede de la Diputación Provincial de Cáceres.

"Lo que pretendemos con esto es que no tengamos deficiencias en la mano de obra por falta de cualificación en estos sectores, que las empresas con necesidades para cubrir estos puestos de trabajo más específico puedan encontrar los perfiles cualificados en la provincia", ha recalcado la vicepresidenta, al tiempo que ha insistido en que el objetivo es que "nadie se vaya por falta de oportunidades" y que las empresas no se vean limitadas porque no encuentra personal cualificado.

Con esta convocatoria, la Diputación de Cáceres busca reforzar la conexión entre las necesidades de cualificación de las empresas y la formación de las personas desempleadas, favoreciendo el acceso a empleos especializados y contribuyendo a la actividad económica y al mantenimiento de población en el territorio provincial.