La Diputación de Cáceres y Médicos del Mundo impulsan programas de integración y envejecimiento activo

Reunión de la diputada provincial Sheila Martín con representantes de Médicos del Mundo - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Políticas Sociales de la Diputación de Cáceres, Sheila Martín, se ha reunido este martes con la coordinadora de Médicos del Mundo Extremadura, Silvia Madejón, que lleva unos meses con esta responsabilidad, para reafirmar la cooperación que mantienen ambas entidades en la provincia en materia de igualdad, política social y cooperación internacional.

De manera especial, se han referido a la necesidad de continuar y profundizar en programas como los que se llevan a cabo en la comarca de Campo Arañuelo para la integración y acompañamiento de inmigrantes, en cuanto a barreras administrativas, lingüísticas, de comunicación, barreras culturales, laborales o de salud.

También se desarrollan programas centrados en la mujer inmigrante y otros que tienen como objetivo un envejecimiento activo en otros municipios. Una cooperación y colaboración "clave para avanzar en una sociedad realmente justa", ha indicado la diputada, quien ha incidido en el compromiso de continuar, avanzar y profundizar en ello.