La Diputación de Cáceres organiza un taller sobre uso del lenguaje contra la violencia de género

Publicado 18/11/2018 16:41:35 CET

CÁCERES, 18 Nov. (EUROIPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres, a través de su Área de de Igualdad, ha organizado el taller titulado 'Cómo informar sobre violencia de género y aprender estrategias y claves para incorporar la igualdad en nuestro trabajo cotidiano de periodistas', que se va a celebrar el jueves 22 de noviembre, de 17,00 a 19,00 horas, en el Palacio Provincial, en Cáceres.

El taller, dirigido a profesionales de la comunicación, tanto de medios tradicionales como de las redes sociales, será impartido por la periodista y activista feminista Monstserrat Boix.

Esta actividad se suma a otras que lleva a cabo el Área de Igualdad a lo largo del año, en las que la perspectiva de género se plantea como una herramienta transversal en todas las políticas y decisiones tomadas en la institución provincial.

La actividad quiere incidir también en la importancia de unirse toda la sociedad en las reivindicaciones y denuncias del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se celebra el 25 de noviembre.

Además, tal como explica la diputada del Área, Marifé Plata, "es una actividad más en nuestro empeño por acabar con la desigualdad, avanzar en el lenguaje inclusivo, no sexista, así como urgir a la reflexión sobre el tratamiento adecuado de temas como la violencia de género en los medios y las redes sociales".

SOBRE LA PONENTE

Monstserrat Boix, es licenciada en Ciencias de la Información y trabaja en los Servicios Informativos de Televisión Española (TVE), en la sección de información internacional, recuerda la diputación cacereña en nota de prensa.

En 1996 creí 'Mujeres en Red', una red en Internet que tiene como objetivo la defensa de los Derechos Humanos y de manera específica el combate contra la desigualdad en derechos entre hombres y mujeres. Según ella misma explica, en sus trabajos intenta aplicar, de manera transversal, la perspectiva de género como "una herramienta de análisis fundamental para identificar la desigualdad".

"Me encanta mi trabajo como periodista y me gusta investigar sobre el nuevo papel mediador que las y los periodistas tenemos en este nuevo mundo de la información en el que lo digital tiene cada vez más peso. También me interesa especialmente el llamado 'periodismo ciudadano'", asegura la ponente.

Boix defiende el derecho de la ciudadanía al acceso a la información, la comunicación y el conocimiento y considera que "el empoderamiento digital de las mujeres está ayudando a luchar contra la desigualdad histórica".

Es profesora en varios másteres universitarios sobre TIC e Igualdad y ha realizado numerosos talleres de formación sobre el uso de las tecnologías desde el activismo social. Asimismo, participa con frecuencia en congresos y seminarios sobre estos temas y sobre comunicación con perspectiva de género.