La Diputación de Cáceres, Redex y Grupos de Acción Local impulsan acciones para mantener vivos los pueblos

Reunión entre Diputación de Cáceres, Redex y Grupos de Acción Local para impulsar acciones contra la despoblación del mundo rural - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres, Red Extremeña de Desarrollo Rural (Redex) y los Grupos de Acción Local de las comarcas han celebrado este miércoles una reunión de trabajo en la capital cacereña para poner sobre la mesa nuevas acciones destinadas a atraer población al mundo rural y mantener vivos los pueblos a través de una red que impulse de forma conjunta las políticas de las próximas décadas en materia de despoblación.

"El futuro de la provincia no se construye desde una única institución, se construye en red", ha señalado la vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, en el transcurso de la reunión con los agentes del territorio.

Este encuentro llega en un momento en el que, tal como ha indicado Gutiérrez, "es decisivo para el futuro de nuestros pueblos", teniendo en cuenta el despoblamiento que en otras comunidades ya ha hecho cerrar algunos municipios.

"Aquí, por las políticas rurales que hemos llevado a cabo, aún no se ha producido, pero debemos avanzar en ello, y hacerlo de manera valiente, innovadora, centrándonos, como estamos haciendo desde la diputación, en políticas absolutamente necesarias, aunque no estén dentro de nuestras competencias, y para ello queremos construir una red de cooperación y de inteligencia colectiva, donde Redex y los Grupos de Acción Local sois una pieza clave", ha subrayado.

En el encuentro, se han repasado algunas de las políticas de la diputación cacereña para el mantenimiento de los pueblos, a la vez que la vicepresidenta ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de ser una provincia "abierta y acogedora".

"No nos podemos permitir el lujo de cerrar las puertas a nadie, es necesario conseguir una población activa, que contribuya al desarrollo del tejido productivo, al relevo generacional, al nacimiento de niños y niñas...", ha apuntado. Para todo ello, además, están en marcha programas que creen puestos de trabajo, que faciliten el acceso a la vivienda, que mejoren servicios e infraestructuras, comunicación, conectividad, etcétera.

El presidente de Redex, Fran Sánchez Vega, ha puesto en valor este encuentro, en el que se profundiza en la colaboración y se dan pasos para formar una red necesaria. "Esta alianza puede ser un nodo estratégico y queremos formar parte de él, del desarrollo rural", ha subrayado.

Sánchez Vega ha incidido en el peso del tejido que tienen los Grupos de Acción Local y Redex, tanto de centros como de personas, gracias a los cuales se maneja "una herramienta clave para el desarrollo de los pueblos", como son los fondos europeos Leader.

Según ha recordado, en el último programa Leader, 2014-2022 se han concedido ayudas por valor de 140 millones de euros, se han puesto en marcha más de 3.600 proyectos de desarrollo rural y se han creado o consolidado más de 2.400 puestos de trabajo. "Estamos dispuestos a adaptarnos, a unirnos, a aliarnos con la diputación, que es nuestro aliado preferido porque vive por y para los pueblos", ha concluido.