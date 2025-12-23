La Diputación de Cáceres y Unicaja firman ante notario la compra venta del Palacio de Mayoralgo por 8 millones de euros

El presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el director general de Negocio de Empresas de Unicaja, Jesús Ruano, firman ante notario la compra venta del Palacio de Mayoralgo - EUROPA PRESS

CÁCERES, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el director general de Negocio de Empresas de Unicaja, Jesús Ruano, han firmado este martes ante notario la compra venta del Palacio de Mayoralgo, que adquiere la institución provincial al citado banco por un importe de 8 millones de euros.

Se trata de un palacio ubicado en la plaza de Santa María número 8 y con accesos secundarios por las calles del Arco de la Estrella y Adarve de la Estrella que tiene una superficie de solar de 2.150 metros cuadrados y construida de 2.668 metros, según consta en el título de adquisición y en el registro de la propiedad, porque en el catastro la superficie construida es de 3.793 metros cuadrados, según ha explicado el notario.

El inmueble esta libre de cargas, pero existe una cesión de uso al Ayuntamiento de Cáceres desde febrero de 2020 cuyo acuerdo ha sido renovado el día 27 de febrero de 2025, para que los restos romanos del patio trasero puedan ser visitados como recurso turístico, un convenio que está en vigor hasta el 2 de enero de 2027.

También está al corriente del pago del IBI de 2025, aunque el de 2026 ya lo tendrá que abonar la diputación cacereña, y existe, en cumplimiento del Real Decreto 390 de 2021, el certificado de eficiencia energética, que queda también unido a la escritura firmada este martes.

Ambas partes están de acuerdo en que la venta y la compra se realiza en el estado en el que se encuentra ahora mismo "sin que tengan nada que reclamarse como consecuencia de cualquier diferencia de mediciones que pudiera existir", según reza en la escritura notarial.

Así, Unicaja Banco ha vendido a la Diputación de Cáceres el Palacio de Mayoralgo por el precio de 8 millones de euros, impuestos excluidos, de los que 5 millones se han abonado ya mediante transferencia bancaria del día 22 de diciembre, y el resto, es decir, 3 millones de euros e impuestos excluidos, queda aplazado para ser satisfecho por la parte compradora a la vendedora como muy tarde el 20 de enero de 2026.

Como cláusula de garantía se ha incluido que, si llegado dicho plazo del 20 de enero de 2026 no se hubiera pagado, Unicaja podría recuperar la propiedad de la finca y detraer la cantidad de 2 millones de euros, de los 5 millones que se han entregado, en concepto de indemnización por daños y perjuicios y el resto, 3 millones de euros, se los devolvería a la diputación.

Hasta que no se haga el segundo pago la diputación cacereña no podrá hacer uso del edificio, una fecha que no se sabe con seguridad porque, según ha explicado el presidente provincial, Miguel Ángel Morales, que ha dicho que cuando tengan las llaves hay que inspeccionar el inmueble para ver si hay que hacer alguna pequeña obra para adaptarlo a las necesidades de los trabajadores que se van a trasladar al nuevo inmueble.

Morales ha indicado que esta adquisición "es una satisfacción" porque la diputación se hace con un edificio "emblemático" que estaba en manos privadas y ahora pasa a ser de dominio público y, además, permitirá reubicar a trabajadores que ahora están distribuidos por los distintos edificios de la diputación, por lo que la primera labor será estudiar qué servicios van a ubicarse directamente en ese edificio.

ACICATE A CÁCERES 2031

Aparte del uso laboral, la intención es también abrir parte del edificio a uso cultural en una ciudad Patrimonio de la Humanidad y que opta a ser Capital Europea de la Cultura en 2031, así como mantener las visitas turísticas a los restos romanos de patio trasero.

"Y en tercer lugar, de alguna manera nos sentimos satisfechos porque devolvemos a la ciudadanía un bien público para uso y disfrute de los ciudadanos de la provincia de Cáceres", ha subrayado Morales, que ha apuntado la posibilidad de abrirlo a exposiciones temporales y otros usos culturales, al tratarse de un edificio histórico y emblemático, situado en el corazón de la ciudad monumental cacereña.

"Será un acicate más, un motor más, otro banderín de enganche para que esta ciudad consiga lo que se merece", ha dicho en alusión al proyecto de Cáceres 2031.

En parecidos términos se ha pronunciado el representantes de Unicaja Banco, Jesús Ruano, que ha recordado el "origen cacereño" de Caja Extremadura, entidad que se integró en Unicaja, por lo que ha calificado la venta del Palacio de Mayoralgo de "muy positiva para la entidad" y para la ciudad "porque queda para la ciudadanía, queda para Cáceres y esa es la mejor solución para este edificio".

Respecto al personal que ahora trabaja allí, unas 80 personas, ha indicado que serán trasladadas al edificio de la calle San Pedro, "que es más funcional para oficinas de la entidad". "Somos una entidad privada, pero una entidad con origen en Cáceres, muy vinculada a Cáceres y esta solución para el edificio nos parece el mejor", ha concluido Ruano.

OBRAS EN EL PALACIO PROVINCIAL

Respecto a las obras que se llevarán a cabo en el Palacio Provincial, Morales ha explicado que se están redactando los proyectos ahora porque se trata de un edificio protegido y hay que tener los permisos correspondientes, por lo que cree que las obras no se podrán acometer en esta legislatura por los plazos administrativos y porque "la cuantía es elevada y hay que hacer una licitación pública".

No obstante, una vez se vacíe el edificio principal se podrán llevar a cabo en él varias obras de reforma para garantizar la accesibilidad y la seguridad y evacuación de los trabajadores en caso de emergencia.

Y a la pregunta de si la compra del Palacio de Mayoralgo podría conllevar la venta de otros edificios propiedad de la Diputación de Cáceres como el de Pintores 10, que también se compró en su día a un banco, el presidente ha dicho que ese edificio tiene una problemática de accesibilidad para dar un servicio público.

Por ello, no ha descartado que "si mañana viene alguien con un deseo de comprarlo, pues podemos hablarlo", aunque ha reconocido que "en este momento es difícil reubicar a los trabajadores que hay allí en los espacios que tenemos".

Con la compra del Palacio de Mayoralgo, la Diputación de Cáceres se queda como propietaria de varios inmuebles en torno a la plaza de Santa María, como el actual Palacio Provincial, el Palacio de Carvajal, el de la Duquesa de Valencia y el de los Moraga, donde se ubica el Centro de Artesanía.

Además, tiene en propiedad el complejo cultural San Francisco y el edificio de Julián Murillo anexo a este antiguo convento, solo en la capital cacereña, a los que hay que sumar el complejo deportivo situado en la finca El Cuartillo, donde también se llevan a cabo actividades agroganaderas.