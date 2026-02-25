La EDAR de La Cumbre, gestionada por MásMedio, se presenta como ejemplo de saneamiento y depuración de aguas

Visita del secretario de Estado de Medio Ambiente y otras autoridades a la EDAR de La Cumbre (Cáceres) - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

LA CUMBRE (CÁCERES), 25 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, junto con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, el presidente de la CHT, Antonio Yáñez, y el vicepresidente del consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres, Javier Prieto, han visitado este miércoles la EDAR de La Cumbre, que se ha presentado como un ejemplo de saneamiento y depuración de aguas.

El tratamiento de más de 500 metros cúbicos de agua al día, beneficiando a una población de más de 2.000 habitantes, es lo que se ha conseguido con la construcción de esta EDAR en la que se han implementado importantes avances tecnológicos.

Esta obra ha sido construida por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y es gestionada por MásMedio, solucionando los vertidos al cauce, sin tratamiento previo, de las aguas residuales que La Cumbre recogía en su red de saneamiento, ya que la EDAR con la que contaba el municipio no cumplía con la función requerida.

De esta manera, tal como ha explicado el vicepresidente de MásMedio, se ha dotado a este municipio de una solución de depuración adaptada a las características socioeconómicas del mismo, cumpliendo la normativa y solucionando el problema medioambiental que suponen los vertidos a los cauces de aguas residuales sin tratar.

"El saneamiento y depuración del municipio de La Cumbre constituye una importante medida para la mejora del estado de las masas de agua y de sus ecosistemas asociados así como la dotación a esta población de la infraestructura de saneamiento y depuración necesaria para dar cumplimiento a la normativa europea y nacional aplicable al tratamiento de las aguas residuales urbanas".

Con esta nueva infraestructura, la diputación cacereña "se suma, una vez más, al Gobierno de España en la apuesta por entornos rurales, dar respuesta a pueblos como este para garantizar todos los servicios, como uno tan básico y vital como es el agua", ha dicho Prieto.

Además, ha indicado que el consorcio está a disposición de las comunidades educativas y de otras entidades que tengan interés en conocer esta u otras instalaciones, contribuyendo así a la educación medioambiental. Actualmente, MásMedio gestiona 95 EDAR en la provincia, dando servicio a 120 entidades.