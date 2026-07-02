El embalse de Borbollón de Santibáñez el Alto (Cáceres) alberga el Trofeo Ibérico de Aguas Interiores Optimist

El diputado provincial de Deporte, Pablo Miguel López, la secretaria del Club de Vela Barlovento, Ángeles Sarmiento, el presidente del club José Ignacio Gómez y la diputada provincial de Medio Ambiente, Angélica García - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El embalse de Borbollón, situado en el término municipal de Santibáñez el Alto (Cáceres), será escenario del 3 al 5 de julio del Trofeo Ibérico de Aguas Interiores Optimist 2026, una competición que reunirá a clubes y escuelas náuticas de España y Portugal en un enclave privilegiado de la Sierra de Gata, reconocido por sus buenas condiciones para la práctica de la vela y por su importante valor natural.

El Trofeo Ibérico de Aguas Interiores Optimist aspira a incorporarse de forma estable a los calendarios federativos español y portugués, consolidando al embalse de Borbollón como uno de los grandes referentes de la vela ligera en aguas interiores. En esta edición participarán siete clubes y escuelas náuticas procedentes de distintos puntos de España y Portugal.

Así se ha puesto de manifiesto este jueves en la presentación del evento, en la que han participado el diputado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo Miguel López, junto al presidente y la secretaria del Club de Vela Barlovento, José Ignacio Gómez y Ángeles Sarmiento, respectivamente.

Durante su intervención, Pablo Miguel López ha señalado que "este trofeo nace con vocación de consolidarse y convertirse en una gran referencia de la vela en aguas interiores, pero, sobre todo, en una puerta de entrada a este deporte para miles de niños y niñas". En este sentido, ha añadido que "desde la diputación apostamos por actividades que ponen en valor un recurso tan importante como es el agua, generando oportunidades deportivas, turísticas y de desarrollo para nuestros pueblos".

El diputado ha incidido también en que el embalse de Borbollón constituye "un magnífico escaparate para demostrar el enorme potencial que tiene la provincia de Cáceres para acoger eventos deportivos de primer nivel en plena naturaleza".

Por su parte, la secretaria del Club de Vela Barlovento, Ángeles Sarmiento, ha destacado que el campeonato supone también una oportunidad para promocionar la provincia. Como ejemplo, ha señalado que el Club Escuela Navarra de Vela lleva varios días instalado en la zona y está aprovechando su estancia para recorrer los pueblos de la Sierra de Gata, visitar sus parajes y disfrutar de las piscinas naturales.

El embalse de Borbollón ofrece unas condiciones óptimas para la navegación deportiva gracias a su climatología y a las dimensiones de su campo de regatas. A ello se suma un entorno de gran riqueza ambiental, integrado en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y el atractivo turístico de la Sierra de Gata, con algunos de sus municipios integrados en la red de Los Pueblos Más Bonitos de España.

Todo este conglomerado convierte a esta competición "en una experiencia que combina deporte, naturaleza y turismo", informa la diputación cacereña.