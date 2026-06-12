El I Encuentro de la Red Ganadero-Cárnica de la FEMP reúne en Cáceres al sector para debatir sobre su futuro

Autoridades participantes en el I Encuentro de la Red Ganadero-Cárnica de la FEMP reúne en Cáceres al sector para debatir sobre el futuro - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha celebrado en Cáceres el I Encuentro de la Red Ganadero-Cárnica, una asociación que engloba un centenar de administraciones, organizaciones y profesionales, que han debatido sobre el futuro del sector ganadero y su importancia en el desarrollo del mundo rural.

Al encuentro han asistido representantes institucionales, del sector ganadero, entidades locales, grupos de acción local, cooperativas, centros de formación y profesionales vinculados al sector para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que afronta la ganadería desde una perspectiva territorial.

La jornada ha comenzado con las intervenciones del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; el presidente de la Red Ganadero Cárnica y presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, y del secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna. También ha estado presente en esta mesa inaugural la diputada provincial de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Ganadería y Agricultura, Angélica García.

Morales ha expresado que la ganadería es algo esencial e importantísimo para las provincias del mundo rural y "entendemos que el apoyo a la ganadería en todos sus aspectos es fundamental para mantener la población, para que los pueblos sigan vivos" por ello, ha apuntado, es una obligación de las administraciones públicas y de la Diputación de Cáceres participar activamente en este tipo de de iniciativas y de actividades.

El presidente ha recordado que la institución provincial cuenta con cabañas de ganado selecto ovino y bovino y trabaja de manera ardua para mantener y conservar especies autóctonas como la blanca cacereña, una raza bovina emblemática de la provincia.

Bajo el título 'El futuro de la ganadería desde el ámbito local', el encuentro ha puesto el foco en el relevo generacional y la continuidad de las explotaciones ganaderas, dos cuestiones consideradas estratégicas para garantizar el futuro del medio rural. Para ello se han planteado distintas mesas de trabajo en las que se han compartido experiencias reales que servirán para identificar barreras y analizar posibles soluciones que faciliten la incorporación de nuevas generaciones a la actividad ganadera.

De manera específica se han abordado cuestiones relacionadas con la viabilidad económica de las explotaciones, el acceso a la actividad por parte de jóvenes ganaderos y ganaderas, el liderazgo femenino en el sector y la necesidad de desarrollar estrategias locales que favorezcan la permanencia de quienes ya desarrollan su actividad en el medio rural.

El encuentro finalizará con las conclusiones que serán trasladadas a futuras acciones y políticas que contribuyan a consolidar un modelo ganadero más resiliente, atractivo para las nuevas generaciones y estrechamente vinculado al territorio.

COLABORACIÓN PARA AFRONTAR RETOS

Desde la Red Ganadero Cárnica se ha destacado la necesidad de seguir fortaleciendo la colaboración entre administraciones, sector productivo y agentes locales para afrontar de manera conjunta los retos demográficos, económicos y sociales que afectan al medio rural.

En ese sentido, el secretario general de la FEMP, Martínez-Sicluna, ha avanzado que algunas de las líneas de trabajo que se desarrollarán a lo largo de este año será la el diseño de un mapa de iniciativas en favor del sector ganadero cárnico o la creación de un Observatorio de Barreras, poniendo como ejemplo el tema de los purines.

"Las explotaciones ganadero-cárnicas deben poder dar un destino final a los purines, sin lo cual evidentemente la actividad ganaderocárnica no sería viable. Ahí seguro que vamos a tener que formular una propuesta al estar en las Comunidades Autónomas para que se dé solución a ese problema".

Cabe recordar que los purines son residuos de origen orgánico, como aguas residuales y restos de vegetales, cosechas, semillas, concentraciones de animales muertos, pesca, comida, excrementos sólidos o líquidos, o mezcla de ellos, fermentados o con capacidad de fermentar, que tienen impacto medioambiental.

REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA RED

Previo al Encuentro Territorial que se está celebrando en Cáceres, durante la jornada de ayer tuvo lugar la reunión del Consejo de Gobierno de la Red en la Finca Haza de la Concepción, dependiente de la Diputación de Cáceres. Allí visitaron sus instalaciones y conocieron de primera mano el trabajo y servicios que la Diputación ofrece a municipios y ciudadanía de la provincia.

Tal y como ha explicado el presidente de la Red y de la Diputación de Ávila, Carlos García, uno de los principales acuerdos tomados en el seno de esa reunión fue la de instar a la Junta de Gobierno de la FEMP a garantizar que la FEMP esté representada en la Comisión Sectorial de Agricultura.

García ha recordado que la Red, constituida oficialmente el año pasado en Segovia, está compuesta en la actualidad por más de 100 entidades, 27 Diputaciones Provinciales, más de 80 ayuntamientos y cuenta con un Foro Ganadero Cárnico compuesto por 6 organizaciones interprofesionales del sector.

"En esta Red no hay siglas, no hay ideología, hay personas. En este caso la defensa de esas personas se materializa en estos foros y sobre todo en estos encuentros", ha concluido.