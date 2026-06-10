Esther Gutiérrez reivindica en Bruselas la política de proximidad como eje de la cohesión territorial

La vicepresidenta Primera de Territorio de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, en la Cumbre Europea de Autoridades Locales Intermedias, que se ha celebrado en Bruselas (Bélgica) - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

BRUSELAS/CÁCERES 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta Primera de Territorio de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha participado este miércoles en la Cumbre Europea de Autoridades Locales Intermedias, que se ha celebrado en Bruselas (Bélgica), donde ha defendido que diputaciones y entidades intermedias deben formar parte de la planificación, gobernanza y ejecución de los fondos europeos para garantizar que respondan a las necesidades reales de los territorios.

Así, Gutiérrez ha reivindicado el papel de las autoridades locales intermedias en el diseño de la futura Política de Cohesión Europea, en la citada cumbre que se celebra en el seno del Comité Europeo de las Regiones.

Durante su intervención en la primera mesa redonda, centrada en las pruebas territoriales y los Planes Nacionales y Regionales de Asociación, Gutiérrez ha pedido que las autoridades locales intermedias sean reconocidas como actores fundamentales en la futura Política de Cohesión de la Unión Europea, no solo como entidades ejecutoras de fondos, sino también como participantes activos en su diseño, gobernanza y orientación estratégica.

"Las diputaciones provinciales gestionamos las oportunidades para poder seguir viviendo en nuestros pueblos", ha señalado la vicepresidenta en esta cumbre organizada por Partenalia, la red europea de Autoridades Locales Intermedias, que reúne a representantes institucionales de distintos países para reflexionar sobre el futuro de las políticas comunitarias y el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

En este contexto, ha puesto en valor la experiencia acumulada por la Diputación de Cáceres en la gestión de fondos europeos y su capacidad para actuar como puente entre las instituciones europeas y los pequeños municipios.

"Las autoridades locales intermedias somos quienes mejor conocemos la realidad de nuestros municipios. Si Europa quiere que sus políticas de cohesión sean eficaces y lleguen a todos los territorios, especialmente a los más rurales, debe contar con nosotros desde el momento en que se diseñan las estrategias y no únicamente cuando llega el momento de ejecutarlas", ha señalado Gutiérrez.

RETOS Y OPORTUNIDADES

En su intervención, también ha destacado que la proximidad a los ayuntamientos permite identificar con precisión los retos y oportunidades de cada territorio, especialmente en provincias marcadas por la dispersión geográfica y el desafío demográfico, como es el caso de Cáceres.

"Las diputaciones hemos demostrado durante décadas nuestra capacidad para transformar las necesidades locales en proyectos solventes y ejecutables. Somos una garantía de cohesión territorial y de igualdad de oportunidades para la ciudadanía, viva donde viva", ha añadido.

Uno de los mensajes centrales trasladados durante la jornada ha sido la necesidad de incorporar a las autoridades locales intermedias desde las fases iniciales de planificación de los programas europeos. Según se ha puesto de manifiesto en la cumbre, su participación resulta esencial para garantizar que las inversiones comunitarias respondan a las necesidades reales de la ciudadanía y contribuyan de forma efectiva a la cohesión económica, social y territorial.

La vicepresidenta ha señalado que la Diputación de Cáceres forma parte activa de los espacios europeos de cooperación y gobernanza territorial, defendiendo un modelo de desarrollo que sitúe a las personas y a los territorios rurales en el centro de las políticas públicas europeas y ha finalizado haciendo una reflexión sobre la Europa que queremos.

"Para nosotros la premisa debe ser la igualdad de oportunidades, tiene que ser la equidad, y por eso desde la Diputación de Cáceres apostamos por una Europa que quiera invertir en el medio rural, que adapte los criterios a la realidad y que mida el éxito no en cuanto a la ejecución de fondos, sino en la mejora de los de los territorios", ha subrayado.

Gutiérrez ha pedido "más eficacia de esos fondos adaptados a las necesidades de la vida de las personas que viven en nuestro territorio". "Estoy convencida de que Europa llega a través de las administraciones más cercanas si es capaz de llegar a través de las administraciones más próximas, que somos las propias diputaciones. De esta forma Europa funcionará mucho mejor" ha concluido.