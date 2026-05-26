La exhumación de unos 300 cuerpos en la fosa común del cementerio de Caceres comenzará en septiembre

El presidente de la Diputación Provincial de Cáceres Miguel Ángel Morales, junto con la presidenta de Amececa, María Jesús Criado y la antropóloga forense de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, María Fortuna - EUROPA PRESS

CÁCERES, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de exhumación de unas 300 víctimas del franquismo que se encuentran en la fosa común del cementerio de Cáceres comenzarán en septiembre y concluirán a final de año, aunque el proceso de investigación se prolongará durante unos dos años, en lo que será la primera fase que contempla la recuperación de los cuerpos y el estudio antropológico forense de los restos.

También está prevista la toma de muestras genéticas de los familiares para facilitar la identificación y en una segunda fase se acometerán esos estudios genéticos. Además, en julio comenzarán los trabajos para recuperar unos 15 cuerpos de otra fosa común localizada en Conquista de la Sierra.

Para esta primera fase se cuenta con una financiación de 100.000 euros procedentes de una subvención del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, que ha sido concedida a la Diputación de Cáceres, que ha firmado un convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, para hacer los trabajos de campo, y con la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa), que ha realizado una investigación previa de localización.

Así, el presidente de la Diputación de Cáceres Miguel Ángel Morales; la antropóloga forense de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, María Fortuna, y la presidenta de la Amececa, María Jesús Criado, han rubricado este martes el convenio para la investigación previa, localización, sondeos de fosas, exhumación y, en su caso, identificación en los cementerios de Cáceres y también en Conquista de la Sierra, donde se cree que pueda haber unos 15 cuerpos.

Aranzadi está a la espera de conseguir los permisos arqueológicos de la Junta de Extremadura y la licencia municipal del Ayuntamiento de Cáceres para dar comienzo a esta exhumación, la mayor que se desarrollará en Extremadura, según se ha avanzado tras la firma del acuerdo a tres bandas.

Morales ha abogado por "cerrar definitivamente las heridas que la dictadura y la represión franquista causaron a muchísima gente", por lo que ha defendido la inversión de dinero público para "intentar conocer la verdad, hacer justicia y la reparación".

En su intervención, ha agradecido las labores de investigación realizadas por Amececa, que va a facilitar el trabajo de Aranzadi, y ha mostrado su compromiso por seguir apoyando una segunda fase de este proceso para "dar la sepultura que merecen a aquellas personas que murieron injustificadamente simplemente por pensar diferente".

"Es absolutamente necesario que este país cierre las heridas definitivamente de una parte de la sociedad que fue asesinada sin ningún sentido. Igual que las víctimas de ETA merecen todo el apoyo, todo el respeto y toda la consideración también las víctimas del fascismo y de la dictadura merecen ese reconocimiento", ha concluido.

PUNTO Y SEGUIDO

La presidenta de Amececa ha indicado que "esto es un punto y seguido" ya que el objetivo final es no quedarse a medio camino, como ha pasado en "muchas exhumaciones en Extremadura" en las que no se ha seguido el proceso completo de hacer los análisis, de identificar y de "dar un entierro digno".

"Amececa, de la que formamos parte familias de represaliados, queríamos que esta exhumación fuera distinta... y culminar el proceso con la identificación de las víctimas y que esas víctimas tengan un entierro digno, el que decidan sus familias", ha dicho María Jesús Criado, que ha recordado que en el memorial que hay en el cementerio cacereño se recogen unas 700 personas, de las 530 fueron fusiladas y no se saben dónde están los restos, pero "otros sí tenemos conocimiento de que están enterrados en la fosa del cementerio", de donde en el año 1979 se recuperaron ya algunos cuerpos.

Criado ha incidido en que "es un día muy importante para Amececa" porque se inicia un proceso que contará con el asesoramiento histórico de la asociación que será también el nexo de unión con las familias, además de llevar a cabo una labor pedagógica para que "se conozca la represión en la ciudad".

La antropóloga forense de Aranzadi, María Fortuna, ha explicado que esta primera fase se acometerá "a lo largo de año y medio o dos años" y consistirá en la recuperación de los cuerpos que se irá realizando de forma paralela al estudio antropológico forense de los restos. "En este primer proyecto contemplamos la exhumación de todas las fosas y el estudio antropológico de todos los restos", ha apuntado.

Respecto a los permisos necesarios para comenzar con los trabajos, ha explicado que a lo largo del verano se redactará el proyecto técnico de intervención que hay que presentar a la Consejería de Cultura para contar con la autorización arqueológica y, una vez se tenga la autorización arqueológica, también hay que gestionar la autorización municipal por parte del Ayuntamiento de Cáceres. "A día de hoy no tenemos ningún inconveniente y confiamos en que todo vaya bien", ha subrayado.

CONQUISTA DE LA SIERRA

Respecto a la exhumación en Conquista de la Sierra, está previsto que los trabajos comiencen en julio y se cree que pueda haber unos 15 cuerpos de personas que fueron fusiladas en la localidad.

Entre los restos, hay dos mujeres y también se cree que pueda estar el poeta Manuel Gómez Sánchez, nacido en Madroñera en 1900 y fusilado en Conquista de la Sierra en agosto de 1936.