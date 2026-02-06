Una exposición en Pintores 10 muestra documentos del siglo XV al XIX restaurados por la Diputación de Cáceres

Una exposición en Pintores 10 muestra documentos del siglo XV al XIX restaurados por el Servicio de Archivos de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones de Pintores 10 de la capital cacereña alberga una muestra organizada por el Archivo de la Diputación de Cáceres en la que se muestran documentos del siglo XV al XIX, procedentes de los archivos municipales de 11 localidades, que han sido restaurados por este servicio de la institución provincial que impulsa el valor de la conservación documental para preservar la historia de los pueblos.

'Restaura. La memoria de los documentos' es el nombre de esta muestra, que se puede visitar hasta el 5 de marzo, y que está integrada por documentos originales. En ella, se hace un recorrido por el trabajo que se ha realizado para su permanencia, haciendo hincapié también en la causa del deterioro de documentos de archivos, en cómo influyen los factores medioambientales o cuáles son los procesos de la restauración.

La diputada provincial Elisabeth Martín, junto a la responsable del Archivo de la diputación cacereña, Montaña Paredes, han sido las encargadas de inaugurar esta muestra, que pone el foco en la conservación y restauración del patrimonio documental como garantía de la memoria colectiva.

En 'Restaura. La memoria de los documentos' se propone un recorrido por las principales causas de deterioro del papel y otros soportes, así como por las técnicas y criterios que guían la intervención archivística actual.

ARCHIVOS MUNICIPALES

Además, esta exposición es fruto del programa 'Diputación Restaura', con el que se han restaurado un total de 29 documentos originales, de entre 1437 y 1868, conservados en los archivos municipales de 11 ayuntamientos de la provincia, que son los que se exhiben en la exposición: Arroyo de la Luz, Miajadas, Navas del Madroño, Portezuelo, Salorino, Salvatierra de Santiago, Santibáñez el Alto, Sierra de Fuentes, Trujillo, Valdeobispo y Viandar de la Vera.

El visitante podrá conocer de primera mano los materiales, herramientas y fases del trabajo de restauración, entendiendo la conservación preventiva y la intervención especializada como acciones imprescindibles para la transmisión de la memoria documental a las generaciones futuras.

El objetivo es también subrayar el valor del documento como patrimonio público y fuente de conocimiento histórico, administrativo y social. Los documentos restaurados abarcan un amplio período cronológico y se corresponden con una tipología documental diversa, entre la que se incluyen títulos de villazgo, actas del pleno, pleitos, deslindes, ordenanzas municipales, Reales Privilegios, Reales Provisiones, testamentos, ejecutorias y Catastros del Marqués de la Ensenada, entre otros.

La exposición destaca la responsabilidad de las instituciones públicas en la protección de sus archivos y en la importancia de una gestión documental integral que garantice el acceso, la conservación y la difusión del patrimonio.

Con un enfoque didáctico y accesible, la muestra se dirige tanto al público general como a profesionales y estudiantes interesados en el ámbito de los archivos, la historia y la conservación del patrimonio cultural, y constituye una oportunidad única para contemplar documentos originales de los siglos XV a XIX, habitualmente no expuestos.