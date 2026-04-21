Felcode lanza un nuevo programa de 'Voluntarios expertos' con 19 asistencias técnicas en seis países de América Latina

Archivo - El presidente de la Diputación de Cáceres y del Felcode, Miguel Ángel Morales, en una reunión con participantes en el programa 'Voluntarios expertos' - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode) ha abierto la convocatoria de la vigésima edición del programa 'Voluntarios Expertos en Cooperación Internacional para el Desarrollo'. Se trata de una iniciativa pionera en España en el ámbito de la cooperación técnica municipalista, que promueve el intercambio de conocimientos entre profesionales del ámbito local extremeño y administraciones públicas de América Latina.

En esta edición, el programa ofertará 19 plazas en seis países -Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay y Uruguay- en ámbitos como el turismo, el fortalecimiento institucional, la gestión de servicios públicos, el medio ambiente o el desarrollo económico local.

Las asistencias técnicas, que tendrán una duración de cuatro semanas a lo largo de 2026, permitirán a profesionales con experiencia en la administración local compartir buenas prácticas, metodologías y conocimientos técnicos con entidades socias en terreno, contribuyendo al fortalecimiento de sus capacidades institucionales y a la mejora de la calidad de los servicios públicos.

Las personas interesadas en participar en esta convocatoria deberán contar con formación y experiencia acorde al perfil de las plazas ofertadas, preferentemente vinculadas al ámbito local. El proceso de selección se realizará en base a la valoración del currículum y la carta de motivación, pudiendo incluir entrevista personal en caso necesario.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 10 de mayo de 2026, y las candidaturas deberán formalizarse a través del formulario disponible en la web de Felcode, donde también se puede consultar la información detallada de cada una de las plazas convocadas.

El programa 'Voluntarios expertos' se enmarca en el modelo de cooperación técnica pública, orientado a generar alianzas entre administraciones y a favorecer procesos de desarrollo sostenible basados en el intercambio de experiencias y el aprendizaje mutuo entre territorios.

A lo largo de sus diecinueve ediciones anteriores, el programa ha movilizado a más de 300 profesionales del ámbito local extremeño, consolidándose como una de las principales iniciativas de cooperación descentralizada en España y como una herramienta eficaz para fortalecer el mundo local en los países socios.

Además de su impacto en los territorios de intervención, el programa contribuye a acercar la cooperación internacional a técnicos y técnicas extremeñas, promoviendo su participación en iniciativas de desarrollo y fomentando una mayor sensibilización sobre la realidad social y económica de otros países.