La Feria Rayana ofrece en Idanha-A-Nova jornadas, talleres, música o gastronomía de ambos lados de la Raya

Inauguración de la Feria Rayana - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

IDANHA-A-NOVA (PORTUGAL), 23 (EUROPA PRESS)

La Feria Rayana que se año se celebra en la localidad portuguesa de Idanha-a-Nova ofrece hasta este domingo, 26 de junio, jornadas, talleres, contactos empresariales, música o gastronomía de ambos lados de la Raya.

Una feria que se celebra bajo el lema 'Um povo com identidade própria', y que fue inaugurada en la tarde de este pasado miércoles con la asistencia del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; la presidenta de la Cámara Municipal de Idanha-a-Nova, Elza Maria Martins, y del alcalde de Moraleja, localidad extremeña que acoge, alternativamente esta feria, Julio César Herrero.

Se trata de la 26 edición de este evento, en cuya inauguración, el presidente de la Diputación de Cáceres hizó un llamamiento a los gobiernos español y portugués, "recordándoles que la gente de La Raya, los hombres y mujeres que viven en La Raya, tienen los mismos derechos que los que viven en Madrid o Lisboa, en Barcelona o en Oporto", por lo que reclamó que "no tomen decisiones en función de la cantidad de gente o de votos que hay en un territorio, sino en función de las necesidades y las realidades".

En su intervención, Morales ha destacado este encuentro como "la mayor muestra de concordia y entendimiento de un territorio, que tiene una potencialidad enorme", por lo que ha abogado por "trabajar el sector privado, empresarial y las administraciones de manera conjunta para que se pueda seguir viviendo en estos municipios".

Durante cinco días, la feria cuenta con más de 200 expositores comerciales, agroalimentarios, artesanales e institucionales, mostrando los recursos de esta zona transfronteriza. Además, se realizarán degustaciones, se desarrollarán talleres y se podrá disfrutar de pasacalles, actuaciones y conciertos, según señala la Diputación de Cáceres nota de prensa.

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

A estas actividades se suman, un año más, las jornadas técnicas en torno a la cooperación transfronteriza, en las que la vicepresidente primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha participado este jueves en el encuentro titulado 'Tajo Internacional: Un territorio, un destino'.

En concreto, Gutiérrez ha participado en el panel 'El territorio existe, pero ¿existe un verdadero destino turístico común?', en el que ha destacado el trabajo transfronterizo que ya vienen impulsando ambos territorios, como el desarrollo de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza compartida entre la provincia de Cáceres y freguesías de los concejos de Idanha-a-Nova, Castelo Branco o Vila Velha de Ródão, así como senderos transfronterizos en la Vía de la Estrella, la señalización del GR22 entre Sierra de Gata, Las Hurdes y la Red de Aldeas Histórica de Portugal, además de la creación de una Red de Aldeas Históricas de la Raya Cacereña.

Ahora, a su juicio, "el mayor desafío que tenemos es convertir nuestros recursos en experiencias organizadas, comercializables y reconocibles bajo una marca común, porque nuestra experiencia, desde la diputación, es que los mercados internacionales, como el asiático, se interesan de manera especial por ofertas de viajes que incluyen España y Portugal, es un destino muy valorado por los turoperadores".

Así, con esta jornada se invita a la reflexión y al debate sobre el futuro del turismo en el territorio transfronterizo del Tajo Internacional, a cuyo desarrollo, ha incidido Gutiérrez, contribuirá "la construcción del esperado puente entre Cedillo y Montalvão y la conexión entre la EX-A1 extremeña y el IC31 portugués, porque supondrán la apertura definitiva de un espacio históricamente mal conectado, impulsando el desarrollo económico de La Raya entre Cáceres y Portugal, lo que hará que el turismo también se beneficie de ello", ha concluido.