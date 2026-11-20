Fermín Solís gana el III Premio de Novela Gráfica de la Diputación de Cáceres con 'Doce citas con arte' - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha dado a conocer los fallos del III Premio de Novela Gráfica y del XI Premio Fotográfico Señas de Identidad, que han ganado el ilustrados cacereño Fermín Solís, y Ángel Luis Navarrete, respectivamente.

Se trata de dos convocatorias impulsadas por el Área de Cultura para apoyar la creación artística y contribuir a la promoción y difusión de la cultura de la provincia.

Fermín Solís, el historietista de Madroñera, se ha alzado con el III Premio de Novela Gráfica por su trabajo 'Doce citas con arte', una obra que el jurado ha elegido por unanimidad entre los 28 proyectos presentados, la cifra más alta de participación alcanzada hasta ahora por este certamen. El premio está dotado con 4.500 euros y la edición de la obra.

En su fallo, el jurado ha destacado la cuidada presentación del proyecto, la solidez y frescura de su guion y la calidad plástica de la propuesta, además de poner en valor la trayectoria artística del autor.

Además, se ha concedido una mención especial a la obra 'Inventario de blancos', de Ignacio Alcázar, por su destacada calidad visual, proponiendo su edición y publicación por parte de la Diputación de Cáceres.

En cuanto al XI Premio Fotográfico Señas de Identidad se han presentado 120 fotografías, con diferentes miradas sobre la cultura, costumbres y tradiciones de territorio cacereño, de las que se ha concedido el primer premio, dotado con 1.500 euros, para la obra 'Agosto en la Garganta'.

Se trata de un trabajo de Ángel Luis Navarrete que ha sido galardonado por "plasmar una de las señas de identidad más reconocibles del periodo estival en la provincia, destacando especialmente su composición y riqueza cromática".

Los dos segundos premios, dotados con 1.000 euros cada uno, han recaído en 'Santuario de oro rojo', de David Martín Pinto, y en 'Perlas de la tierra', de Francisco Javier Domínguez.

Los cinco terceros premios, dotados con 400 euros cada uno, han reconocido distintas expresiones de la identidad cultural de la provincia, y han recaído en las imágenes tituladas 'Como me enseñó mi abuelo', de Francisco Javier Domínguez; 'Carnavalero hurdano', de Raquel Ferreira García; 'Sin título', de Francisco Javier González Fernández; 'Sin título', de Ismael Pizarro, y 'Malpartida', de Javier Arcenillas.