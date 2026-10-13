Una foto de Los Barruecos gana el premio 'Paraiso ilimitado' convocado por la Diputación de Cáceres y Apamex

El presidente de Apamex, Jesús Gumiel, y la diputada de Políticas Sociales de la Diputación de Cáceres, Sheila Martín - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La imagen 'Diálogos sin barreras', tomada en el paraje natural de Los Barruecos de Malpartida de Cáceres, ha resultado ganadora del premio 'Paraiso ilimitado', que convoca la Diputación de Cáceres junto a la Asociación para la Atención y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad de Extremadura (Apamex), con el objetivo de sensibilizar y dar a conocer las buenas prácticas que se están llevando a cabo para lograr una accesibilidad real.

En esta tercera edición, el primer premio ha sido para la fotografía tomada por los cacereños Luis Cid y Raúl Pastor, según han dado a conocer la diputada de Políticas Sociales, Sheila Martín, acompañada del presidente de Apamex, Jesús Gumiel.

Ambos han destacado el aumento de participación y la calidad de las 80 fotografías que han concurrido en esta edición, y que reflejan "lo que vamos avanzando en materia de accesibilidad en nuestros entornos naturales y en nuestros espacios arquitectónicos patrimoniales".

Las otras fotografías premiadas han sido, como segundo premio, la tituada 'Rosas Costa Brava', de la catalana Lidia Martín; el tercer premio, 'Disfrutando del concierto', del emeritense Raúl Ordoñez; el cuarto premio, 'Amanecer en el mirador Puente de Alcántara', del emeritense Juan José Borrego, y el quinto premio, 'La naturaleza al alcance', del segedano Daniel Gragera.

La diputada provincial ha subrayado la importancia de esta convocatoria "para detenernos en grandes detalles en los que estamos trabajando y tenemos que seguir trabajando, para que la accesibilidad sea real".

En este sentido, ha recordado las intervenciones que se están llevando a cabo en colaboración con Apamex, que emite informes para asesorar según las demandas, necesidades e idoneidad, como el Plan de Accesibilidad de la diputación, que cuenta con 500.000 euros para incorporar casi medio millar de elementos como grúas hidráulicas, bancos accesibles, meses de estancia, juegos infantiles adaptados, cabinas de aseo y otros elementos en zonas de baño, entre otros.

A esto se suman las intervenciones que se están llevando a cabo para la accesibilidad total del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres o el estudio para llevarlo a cabo también en el Complejo Cultural Santa María de Plasencia.

Los premios 'Paraiso ilimitado' están dotados con 1.500 euros para el primero; 500 para el segundo, tercero y cuarto, y 480 para el quinto. Además, todas las fotografías participantes formarán parte de una exposición itinerante que recorrerá los distintos municipios de la provincia.

La muestra itinerante pretende "acercar estas buenas prácticas a la ciudadanía, a los centros educativos y a la gente en general", porque es importante, ha indicado Gumiel, "que la gente vea que es posible garantizar derechos eliminando barreras".