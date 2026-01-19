El Jaramplas vuelve a recorrer las calles de Piornal bajo una lluvia de nabos

Varias personas durante la salida de Jarramplas, a 19 de enero de 2026, en Piornal - Jorge Armestar - Europa Press

PIORNAL (CÁCERES), 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El personaje del Jaramplas ha vuelto a recorrer este lunes las calles de la localidad cacereña de Piornal bajo una lluvia de nabos, en una fiesta de Interés Turístico Nacional que prevé congregar a más de 10.000 personas durante sus dos días.

Se trata de una de las fiestas más ancestrales de Extremadura que se celebran en honor a San Sebastián, y en la que este año 2026 son Marcos Moreno y David Ramos los que han encarnado el personaje de Jaramplas, y se han puesto el tradicional y colorido traje de tela y su máscara con cuernos hecha con fibra de vidrio que puede llegar a pesar unos 50 kilos.

Para "ajusticiar" al Jaramplas, se han preparado 30.000 kilos de nabos, de los que en la mañana de este lunes ya han arrojado cientos de ellos por parte de los asistentes a esta fiesta, que han llenado las calles de esta localidad cacereña en este frío lunes, en el que no se superarán los 8 grados de máxima.

No en vano, Piornal es el municipio más alto de Extremadura, situado a 1.175 metros de altitud, y que todos los años atrae a miles de personas a esta fiesta de Interés Turístico Nacional, en la que se une tradición, devoción y participación social, en torno a este peculiar ladrón de ganados al que la población castiga lanzándole nabos mientras él toca el tamboril e intenta protegerse del impacto.

Para dar vida al Jaramplas durante este año 2026, Marcos Moreno y David Ramos llevan preparándose quince años, desde que se apuntaron en la lista en 2010, con 15 años, y ahora con 30 podrán enfundarse el traje y ponerse la máscara coronada con crines de caballo.

Para ello, según han relatado ambos Jarramplas, se han preparado tanto física como mentalmente, ya que el impacto de los nabos puede causar algún daño, sobre todo en la zona de las articulaciones que no van tan protegidas como el resto del cuerpo, aunque de momento, la fiesta se ha desarrollado en Pional con normalidad y sin incidentes.