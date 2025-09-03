Junta y Diputación de Cáceres trabajan "de la mano" para anticiparse a problemas en el agua por los incendios del verano

Reunión entre la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, para coordinar medidas sobre el agua en municipios afectados por los incendios del verano - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres trabajarán "de la mano" para anticiparse a posibles problemas que pudieran generarse en el agua como consecuencia del arrastre de cenizas de los incendios registrados este verano en la provincia cacereña.

Ese afán de "coordinación" y de ir "de la mano" en este asunto ha sido puesto de manifiesto tanto por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta, Mercedes Morán, como por el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en declaraciones a los medios con motivo de una reunión este miércoles en Mérida para coordinar medidas sobre el agua en los municipios afectados por los incendios forestales.

Así, aunque en estos momentos "no" existen problemas en el agua en esas zonas, ambos responsables públicos han coincidido en la importancia de anticiparse por si un arrastre de cenizas pudiera generarlos.

"Aunque no existan problemas de agua, entendemos que si hay lluvia puede haber un arrastre de ceniza que contamine ese agua, y entonces vamos a trabajar coordinadamente, de la mano, para evitar eso", ha señalado Mercedes Morán.

"Lo importante es ir Junta de Extremadura y Diputación Provincial de la mano, juntos, coordinando para intentar evitar males mayores a los ciudadanos en la captación de agua como consecuencia de los incendios que lamentablemente hemos padecido", ha apuntado a su vez Miguel Ángel Morales.

En esta línea, tanto la consejera como el presidente de la diputación provincial han coincidido también en destacar la inmediatez con la que se ha celebrado el encuentro de este miércoles en Mérida.

"Yo quiero agradecerle su disposición, cuando hablamos ayer, a que esta reunión fuera inmediata, porque entendemos que esa manera en la que se han gestionado los incendios en Extremadura, una manera coordinada con las Administraciones, unidad para dar respuestas a las necesidades de los ciudadanos extremeños, es lo que queremos seguir haciendo, ha indicado Mercedes Morán a Miguel Ángel Morales, quien a su vez ha agradecido a la consejera "la disponibilidad inmediata" para abordar algo que "preocupa" como son las consecuencias de los incendios.

Como medidas, la titular autonómica de Agricultura ha incidido en que aunque actualmente "no" existen problemas en el agua, sí que "si hay lluvia, puede haber un arrastre de ceniza que contamine ese agua". "Y entonces vamos a trabajar coordinadamente, de la mano, para poder evitar eso", ha remarcado.

Con ello, por una parte la Junta de Extremadura actuará de emergencia, a través de la Consejería de Gestión Forestal, en establecer unas medidas, que ya anunció la presidenta María Guardiola, sobre la zona quemada y sobre los cauces para evitar ese arrastre.

Pero, al mismo tiempo, Junta y Diputación Provincial trabajarán para estar "preparados" por si se produjese un arrastre de ceniza que pudiera afectar al agua en la zona.

"Y ahí es donde entramos la Diputación de Cáceres, a través de más medios que gestiona el abastecimiento de agua, y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, que realiza infraestructuras de agua, y habrá algunas que reparar", ha explicado Mercedes Morán, quien ha defendido que esa forma "coordinada" de afrontar la situación "es fundamental para que la actuación sea rápida y dé respuesta a las necesidades de los afectados".

También, la consejera ha explicado que Salud Pública está analizando diariamente el agua para determinar su calidad. "Y, de momento, el problema no lo tenemos encima. Lo que queremos es trabajar por si llega ese problema, estar todos preparados y poder dar una respuesta rápida", ha reiterado Morán.

AYUDAS DE LA JUNTA

De otro lado, en cuanto a las ayudas anunciadas por la Junta para los afectados por los incendios, la consejera ha apuntado que, tal y como ya indicó la presidenta de la Junta, María Guardiola, van a ser puestas en marcha de una forma "muy rápida".

"La presidenta lo dijo, van a ser muy rápidas. Estamos trabajando todas las consejerías afectadas por el acuerdo que tomó el Consejo de Gobierno, con las medidas que comentó la presidenta después de ese Consejo de Gobierno, para que vayan lo más rápidamente posible. Y van a ser muy rápidas, además. Rápidas en la norma y rápidas en la concesión", ha aseverado.

CIRCULAR DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha destacado que la Junta y su institución van a intentar adoptar las medidas "preventivas" que lleven a que los incendios forestales del verano en la provincia no provoquen "ningún tipo de afectación el agua potable de los municipios".

"Entonces, vamos a coordinar, desde el punto de vista político y técnico, a efectos de intentar evitar lo que en un momento podría, si llueve mucho, pues que se entraran todas las cenizas en la red de agua potable", ha explicado.

Al respecto, ha recordado también que la Diputación Provincial ha enviado ya una circular, un protocolo de actuación a los 17 municipios afectados por los incendios por posibles afectaciones de las cenizas de los fuegos.

"Nosotros, obviamente, en coordinación absoluta, porque aquí no hay ningún tipo de política, es absoluta coordinación y coincidencia de trabajo con la consejería, en este caso competente en el ámbito hidráulico, que es la consejería que preside la consejera Mercedes Morán, y también queremos que el SES también sea partícipe, la Dirección General de Salud Pública, que estemos todos coordinados", ha defendido Morales.

Asimismo, ha adelantado que propondrá a Mercedes Morán que se establezca un comité técnico por parte de la consejería, por parte de la diputación y por parte del SES, de tal modo que pueden reunirse en Plasencia, que es la zona de salud afectada, para que de manera permanente estén en contacto, se reúnan y "llevar adelante todas las medidas necesarias que sean precisas para evitar" consecuencias de los incendios.

"Lo importante, Junta de Extremadura, Diputación Provincial, de la mano, juntos, coordinando para intentar evitar males mayores a los ciudadanos en la captación de agua como consecuencia de los incendios forestales que lamentablemente hemos padecido", ha sentenciado Miguel Ángel Morales, quien además ha reconocido "el nivel de coordinación que ha habido entre todas las administraciones, todos los bomberos de todas las administraciones, para intentar que ese incendio lamentable (en alusión al de Jarilla) fuera lo menor posible".