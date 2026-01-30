Más de 700 atletas participan en el LV Gran Premio de Campo a Través Diputación de Cáceres

El diputado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo Miguel López, con Remedios Márquez, de la Federación Extremeña de Atletismo (FAEX) y el alcalde de Aceituna, Josafat Clemente - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 700 atletas participarán en el LV Gran Premio de Campo a Través que organiza la Diputación de Cáceres por quincuagésima quinta vez y que, en esta ocasión, se disputará en la dehesa El Robledal de Aceituna el próximo domingo, 1 de febrero.

En esta edición, como viene siendo habitual, se espera la participación de atletas de élite en carreras absolutas como las de Nassim Hassaous, Célestin Ndikumana o Jaime Migallón, en categoría masculina; e Irene Sánchez-Escribano, Mariana Machado o Carla Arce, en femenina.

Este año, como novedad, la prueba será retransmitida y locutada en directo por Juan Carlos Higuero, y podrá verse, si el tiempo lo permite en RTVE Play, en el portal de Youtube de la Diputación de Cáceres y en Teledeporte.

Tal y como ha detallado este viernes el diputado provincial de Deportes, Pablo Miguel López, a las 11,30 horas arrancará el evento con la sub-12 masculina y femenina (1.000 m). Los platos fuertes del evento, las carreras absolutas, masculinas y femeninas (9.000 m), serán a partir de las 13,20 horas.

En la presentación también han intervenido Remedios Márquez, de la Federación Extremeña de Atletismo (FAEX) y el alcalde de Aceituna, Josafat Clemente.

Cabe recordar que el LV Gran Premio de Campo a Través Diputación de Cáceres es una prueba incluida en el circuito mundial del World Athletics Cross Country Tour Silver y que forma parte del circuito de la Asociación de Organizadores de Carreras de Campo a Través, agrupa las pruebas de cross más prestigiosas de España.

PREMIOS Y TROFEOS

Se entregarán trofeos a los tres primeros/as clasificados/as de cada categoría y además, premios en metálico para los/as atletas extremeños/as mejor clasificados en las carreras absolutas, con cuantías que van desde los 100 hasta los 600 euros.

En cuanto a los premios a clubes extremeños, el premio por equipos se entregará mediante un vale para material deportivo a canjear en una tienda de deportes.

La Diputación de Cáceres pone a disposición de los clubes de atletismo extremeños la posibilidad de transporte en autobús gratuito hasta la zona de competición para facilitar la participación de sus atletas de todas las categorías y entrenadores.

Hasta el momento está confirmada la asistencia de representación de 16 clubes extremeños entre los que se encuentran Atletismo Navalmoral - Extremadura, Club Atletismo Andiajoa Torrejoncillo, Escuela de Atletismo de Valencia de Alcántara, Escuela Deportiva Casareña, Capex o Club de Atletismo San Vicenteño.