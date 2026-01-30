Miguel Ángel Morales participa en Valencia de Alcántara en una ofrenda floral a las víctimas de la Mina Terría - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

VALENCIA DE ALCÁNTARA (CÁCERES), 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha participado este viernes en la ofrenda floral en reconocimiento de las víctimas encontradas en la Mina Terría, en Valencia de Alcántara, donde fueron arrojados sus cuerpos tras ser represaliados por el franquismo.

Un sencillo y emotivo acto en el que han estado presentes, además, el jefe del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la institución provincial, Fernando Ayala; el alcalde de Valencia de Alcántara, Alberto Piris y el nieto de Amado Viera e hijo de Conchita Viera, Manolo Martínez-Estellez.

"Yo creo que nunca debemos olvidar la historia y debemos tener siempre en la memoria a las víctimas inocentes que fueron asesinadas como a Amado Viera, a Vital, y a todas las 49 personas que fueron asesinadas y arrojadas a la mina Terría", ha dicho Morales.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a que las administraciones públicas fomenten y contribuyan a la cultura de paz y democrática, a la promoción de los derechos humanos y a la defensa de la dignidad de las víctimas y su memoria.

En esa línea ha recordado el trabajo que la Diputación Provincial de Cáceres realiza a través de su Servicio de Memoria Histórica y Democrática, "una labor ingente e intensa por dar a conocer qué pasó y dar voz a las víctimas y sus familias".

Para ello, organiza acciones y actividades de diversa índole dirigidas a toda la sociedad, en general, pero con un objetivo prioritario de llegar a la comunidad educativa de los centros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de la provincia de Cáceres.