Miguel Ángel Morales recibe a los equipos del ADC Baloncesto Cáceres que participarán en el Portugal Basketball Festival

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, recibe a los equipos del ADC Baloncesto Cáceres que participarán en el Portugal - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido este jueves a los chicos y chicas integrantes de los equipos U15 y U17 del ADC Baloncesto Cáceres, que representarán a la provincia en el Portugal Basketball Festival, que se celebrará los próximos 27 y 28 de junio en Lisboa.

Durante el encuentro, los jóvenes deportistas y responsables del club han agradecido el respaldo que reciben de la institución provincial, destacando la importancia de este apoyo para dar visibilidad al trabajo que realizan y facilitar su participación en competiciones de carácter internacional.

Por su parte, Miguel Ángel Morales ha reiterado el compromiso de la Diputación de Cáceres con el deporte en todas sus categorías, subrayando que el deporte base necesita "compromisos de verdad" para seguir formando a jóvenes y generando oportunidades a través de valores como el esfuerzo, el compañerismo y la superación, informa la diputación cacereña.

El Portugal Basketball Festival celebra este año su sexta edición y se ha consolidado como una de las citas internacionales de referencia para las categorías de formación, reuniendo a más de 600 jugadores y equipos procedentes de distintos países.

Además de la competición deportiva, el evento promueve la convivencia, el intercambio cultural y la creación de experiencias compartidas entre jóvenes de todo el mundo.