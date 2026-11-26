El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha asistido este jueves al III Encuentro Ibérico de la Alianza Territorial Europea en Plasencia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PLASENCIA (CÁCERES), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha asistido este jueves al III Encuentro Ibérico de la Alianza Territorial Europea, que se ha celebrado en Plasencia con la presencia de más de un centenar de representantes políticos, económicos y sociales de la provincia de Cáceres y la Beira Baixa (Portugal), con el objetivo de impulsar proyectos que favorezcan el desarrollo comunes a ambos territorios.

En su intervención, Morales ha instado a la unidad de "toda la sociedad", en torno a "la autovía de la esperanza" para crear "un potente agente de reclamación" del corredor Madrid-Lisboa por el norte de Extremadura, así como el impulso a la instalación de tres plataformas industriales y logísticas.

Esta son algunas de las demandas que se han puesto encima de la mesa y que cuentan con el apoyo de administraciones, empresarios, sindicatos y agentes del territorio de ambos lados de La Raya, para lo que se ha evidenciado la unión en torno a "una conexión real en un territorio en el que seremos menos habitantes, pero tenemos unos derechos", ha dicho el presidente provincial.

"¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en la necesidad de finalizar los 72 kilómetros entre Moraleja y Castelo Branco, o cómo no vamos estar de acuerdo en unas plataformas logísticas que permitirán atraer empresas, o en que se abra el corredor Plasencia-Salamanca?", se ha preguntado Morales.

Así se ha abierto este tercer encuentro que ha contado con la presencia del portavoz de la Alianza Territorial Europea (ATE), Francisco Martín, y la del presidente de la Cámara Municipal de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues.

Entre las reivindicaciones están, por un lado, la finalización de los 72 kilómetros de conexión diaria pendientes entre la EX-A1, en Moraleja, y la IC31, en el entorno de Castelo Branco y Alcains, con enlace a la autovía portuguesa A23, una unión que ha venido a llamarse "la autovía de la esperanza".

Este proyecto incluye un puente internacional sobre el río Erjas, con lo que se establecería un nuevo corredor de alta capacidad entre Madrid y Lisboa a través del norte de Extremadura y la Beira Baixa.

Otro objetivo fundamental para la ATE es el desarrollo de nuevas plataformas industriales y logísticas en Plasencia, Castelo Branco y Cáceres, "lo que permitiría atraer empresas, generar empleo estable y de calidad y fijar población en zonas afectadas por la despoblación", ha explicado Martín.

"Estas son deudas que nuestra generación tiene con nuestros hijos y nietos y no vamos a parar hasta que escuchemos las máquinas", ha subrayado Martín. Una determinación también expresada por el presidente de la Cámara Municipal de Castelo Branco, "porque esto no es un capricho, esto es la ambición y el derecho de un territorio, es algo de justicia".

Ante estas posiciones, el presidente de la diputación ha reiterado la importancia de la unión, pero ha indicado que echa de menos algo "de suma importancia" que es convocar al ámbito académico, a la universidad, a los jóvenes, a la sociedad civil "para que esta lucha enraíce y seamos un potente agente de reclamación ante todas las administraciones, sean del color político que sea".