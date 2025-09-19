Morales asegura que el nadador Guillermo Gracia "es un ejemplo de lucha y superación" para la provincia de Cáceres

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, recibe al nadador cacereño Guillermo Gracia tras sus últimos éxitos - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido al joven nadador con Síndrome de Down Guillermo Gracia Núñez, tras sus últimos éxitos en competiciones adaptadas, del que ha dicho que es "un ejemplo de lucha y superación del que se enorgullece esta provincia".

Morales ha felicitado personalmente al nadador por sus resultados, "pero también por esa historia que va escribiendo de empeño, una historia inspiradora", ha dicho, detallando que, con tan solo 21 años, ha marcado ya un hito en el Campeonato del Mundo Virtus, celebrado en Bangkock.

Un encuentro en el que el deportista le fue mostrando sus seis medallas de Oro individuales, que se suman a las seis que también ha ganado en pruebas por equipos.

En este encuentro informal, el presidente ha agradecido a Guillermo su trabajo y dedicación "Eres un ejemplo de lucha y superación, del que no podemos más que sentirnos orgullosos en la provincia y en la región", ha dicho, al tiempo que ha apuntado que la institución provincial, la semana que viene, hará entrega al nadador del Premio Diputación de Cáceres en los XI Premios Internacionales 'Patrocina un Deportista'.

Por su parte, Guillermo Gracia trasladó al presidente las dificultades que se encuentran deportistas con Síndrome de Down para poder acceder a determinadas competiciones, de hecho, no entran en el programa de los Juegos Paralímpicos, como sí otros tipos de discapacidad.