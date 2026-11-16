Morales elogia la labor de la asociación Zurbarán por "mantener viva la conexión" de Cataluña y Extremadura

Foto de familia tras la entrega de los XXV Certamen Internacional de Pintura Zurbarán, que otorga la Asociación Cultural Extremeña Zurbarán de Badalona (Barcelona) - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

BADALONA/CÁCERES 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural Extremeña Zurbarán de Badalona (Barcelona) ha celebrado este fin de semana el XXV Certamen Internacional de Pintura Zurbarán, una edición especial que conmemora 25 años de una iniciativa que ha convertido el arte en "un puente entre Extremadura y quienes un día tuvieron que marcharse de su tierra".

Así lo ha expresado el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, que ha querido compartir este momento del acto de entrega de premios, celebrado en el Museo de Badalona, reafirmando el compromiso de la institución provincial con la asociación.

Morales ha destacado el trabajo de quienes, desde fuera de Extremadura, "siguen manteniendo vivas sus raíces y trabajando por su tierra", y ha puesto en valor la trayectoria de una asociación que, a través de la cultura y el arte, mantiene ese vínculo y proyecta el nombre de Extremadura.

PREMIADOS

En esta vigésimo quinta edición, el Primer Premio Diputación de Cáceres, dotado con 5.000 euros, ha sido para Francisco Escalera González, por 'Geometría y paisaje'.

El resto del palmarés lo completan Carlos Montero Gil, Primer Premio Diputación de Badajoz; Ricardo Terraza Llastarri, Segundo Premio Diputació de Barcelona; mientras que Manuel Carballeira Rivas, ha obtenido el Tercer Premio Badalona Cultura.

Gustavo Hernández Puertas, ha sido reconocido con el Premi especial 'Rasgo extremeño Junta de Extremadura'; Paco Campos Tocornal, Cuarto Premio Villa de Fuente de Cantos; Richar García Rodríguez, Quinto Premio Juvenil la periférica, y José María Lamoz Vázquez, Sexto Premio al Mejor Artista Local.

La Diputación de Cáceres ha felicitado a todos los premiados y ha reconocido especialmente a la Asociación Cultural Extremeña Zurbarán por "veinticinco años de compromiso con la cultura y con Extremadura, tendiendo puentes con la región a través del arte", ha concluido Morales.