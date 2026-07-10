Morales espera que la Junta haga efectivo su compromiso con la modernización de regadíos de montaña en Valle del Jerte

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, atiende a los medios - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha pedido a la Junta de Extremadura que haga efectivo su compromiso con la modernización de regadíos de montaña en el Valle del Jerte, y aporte el 30% de la inversión prevista, que asciende a 27 millones de euros, tal y como se recoge en el convenio firmado con el Gobierno de España, que aportará el 50%, y los regantes, que desembolsarán el 20% restante.

Así se ha manifestado este viernes tras reunirse con la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, en un encuentro que ha servido para conocer los avances y necesidades en proyectos de especial relevancia promovidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en la provincia.

Morales ha mostrado su preocupación por la situación de este proyecto y tras las explicaciones dadas por la responsables ministerial, quien ha recordado que, inicialmente, las actuaciones fueron concebidas para financiarse con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aunque las comunidades de regantes tuvieron que renunciar a esa vía en mayo de 2025 al no disponer de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que debía emitir la Junta de Extremadura.

Como alternativa, el Ministerio de Agricultura impulsó un convenio entre SEIASA, la Junta de Extremadura y las comunidades de regantes, publicado en el BOE el 20 de diciembre de 2025, que establece una financiación del 50% por parte del Gobierno de España, un 30% de la Junta y un 20% de los propios regantes.

Tal y como ha explicado García Bernal, la situación actual es que el ministerio tiene reservados más de 21 millones de euros para seis actuaciones de regadío de montaña en municipios del Valle del Jerte y una intervención en la presa de Las Fraguas y "esperamos que la Junta asuma su parte de la inversión y emita de una vez la Declaración de Impacto Ambiental para dar solución y certezas a los 1.892 regantes afectados".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres ha hecho énfasis en la importancia de que representantes del Gobierno de España conozcan de primera mano la realidad de los territorios. "España no es solo Madrid, Cataluña, el País Vasco o Valencia; también es Cáceres", ha afirmado.

En esa línea, Morales ha subrayado el peso estratégico que tiene la agricultura y especialmente de la agricultura familiar en el norte de la provincia de ahí que haya expresado también su preocupación por la incertidumbre generada en torno a proyectos como la modernización del regadío en el Valle del Jerte por ser actuaciones "fundamentales para fijar población, mantener la actividad agraria y ofrecer oportunidades de vida en nuestros municipios".

Asimismo, ha considerado que, una vez firmado el convenio entre las administraciones y las comunidades de regantes, "no tiene mucho sentido que la Junta de Extremadura no asuma la responsabilidad que le corresponde" con la financiación comprometida.