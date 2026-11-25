El presidente de la Diputación de Cáceres y presidente de Felcode, Miguel Ángel Morales, junto a una delegación de representantes de Bolivia, Uruguay, Paraguay y El Salvador - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres y presidente del Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode), Miguel Ángel Morales, ha recibido este miércoles a una delegación de representantes de Bolivia, Uruguay, Paraguay y El Salvador que se encuentra en Extremadura con motivo del encuentro conmemorativo de los 20 años del programa de voluntarios expertos.

Se trata de representantes de países con los que Felcode mantiene una estrecha relación de cooperación desde su puesta en marcha, a través de distintos programas y proyectos de cooperación al desarrollo que tienen como eje fundamental la colaboración entre territorios y el intercambio de experiencias y conocimientos.

Durante el encuentro, Miguel Ángel Morales ha explicado el funcionamiento y la importancia de las diputaciones provinciales, especialmente en territorios como la provincia de Cáceres, caracterizada por su gran dispersión geográfica y por el reducido tamaño de sus municipios.

En este sentido, ha recordado que 221 de los 223 municipios de la provincia cuentan con menos de 20.000 habitantes, lo que pone de manifiesto el papel fundamental de la Diputación en el apoyo y la prestación de servicios a los ayuntamientos.

Asimismo, se han compartido experiencias sobre el valor de la cooperación entre administraciones y territorios, la importancia y eficacia de gobernanza de cercanía, así como sobre los resultados que puede ofrecer el trabajo conjunto en proyectos de desarrollo.

Una cooperación basada en la transferencia de conocimientos, el aprendizaje mutuo y la puesta en común de experiencias que permiten encontrar soluciones adaptadas a las necesidades de cada territorio, informa la diputación cacereña en nota de prensa.

El presidente ha destacado las buenas relaciones construidas a lo largo de estos años con los países latinoamericanos y la importancia de seguir fortaleciendo estos vínculos, convencido de que la cooperación internacional no consiste únicamente en compartir recursos, sino también en compartir capacidades, conocimientos y formas de trabajar.

Un encuentro que vuelve a poner de manifiesto el espíritu con el que nació Felcode hace dos décadas con el objetivo de contribuir, desde el ámbito local, a construir oportunidades de desarrollo y mejorar las condiciones de vida de las personas.