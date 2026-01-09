La muestra 'Tras las huellas de la Memoria Histórica de Extremadura' llega al complejo cultual San Francisco de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El claustro de la sala Malinche del complejo cultural San Francisco de Cáceres albergará, desde este lunes 12 de enero, la exposición titulada 'Tras las huellas de la Memoria Histórica de Extremadura', comisariada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex) con la colaboración de la Diputación de Cáceres, a través de su Servicio de Memoria Histórica y Democrática.

Se trata de un viaje a través de las víctimas de la represión franquista y la lucha por recuperar la memoria de las personas perseguidas durante la Guerra Civil y la dictadura, según informa la diputación cacereña.

Con una especial atención a la memoria de las mujeres, a través de la recogida y la difusión de testimonios de muchas de ellas, se pueden contemplar fotos e imágenes gráficas, así como leer textos, crónicas y titulares "sobre lo que el franquismo luchó para borrar la memoria colectiva".

Arrancando con el cartel de la exposición que muestra una fotografía de la excavación de los cuerpos de guerrilleros hallados en la fosa de Pozuelo de Zarzón, el recorrido pasará por el golpe de estado contra la II República, la matanza de Badajoz, la justicia militar en la dictadura, la represión contra la mujer, los maquis, la represión y el genocidio franquista, entre otros hechos.

Así se llegará a las fosas, el asociacionismo y el voluntariado tras la muerte del dictador, los campos de trabajo de Memoria Histórica, los testimonios y familias, víctimas con nombres y apellidos, para cerrar con una revisión sobre la "pervivencia del franquismo", la Memoria Histórica en el currículo escolar o una comparativa entre la Ley de la Memoria Histórica y Democrática y la Ley de Concordia en Extremadura.

La muestra, que se podrá visitar, desde este lunes, 12 de enero, en el complejo cultural San Francisco de Cáceres, y hasta el próximo 26 de enero, recorrerá posteriormente la provincia a través de las casas de cultura, institutos o entidades interesadas que lo vayan solicitando, "ya que este proyecto contempla una parte importante de aplicación en el ámbito educativo y en actividades educativas", concluye la institución provincial.