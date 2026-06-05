El mundo rural aterriza en Cáceres con la feria JATO para presumir de los proyectos de vida que ofrecen los pueblos

Foto de familia de autoridades en la inauguración de la V Feria de Oportunidades del Mundo Rural JATO - EUROPA PRESS

CÁCERES, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El mundo rural de la provincia de Cáceres ha aterrizado un año más en la capital para celebrar la feria JATO, un escaparate para que los pueblos puedan presumir de sus oportunidades y de las ventajas de vivir en ellos. Un desfile de fiestas y de moda extremeña, talleres de artesanía, degustaciones gastronómicas, conciertos y foros de empleo configuran la programación de una muestra que ha desplegado su quinta edición.

La inauguración oficial se ha celebrado en el patio del Palacio de Mayoralgo, adquirido por la Diputación Provincial que es la organizadora de esta cita que pretende que los pueblos saquen pecho de los servicios que tienen y sus bondades naturales, patrimoniales y culturales como arma para luchar contra la despoblación.

Representantes de todas las instituciones han asistido al arranque de JATO, que este año ha contado también con la presencia del presidente de la Cámara Municipal de Sertã (Portugal), Carlos Alberto de Miranda, como localidad invitada.

Durante el acto se han podido escuchar los testimonio de Eugenia Búrdalo e Isabel Obreo, dos mujeres que decidieron emprender en el mundo rural, una creando una granja de huevos ecológicos en Aldea del Cano, y la otra con un taller de ebanistería artesanal en Hervás. Huecoex es una granja que apuesta por el bienestar animal, automatizada y aislada con placas solares, mientras que LAAL es el proyecto de una ingeniera que crea sus propios muebles de madera.

Eugenia Búrdalo procede de Almoharín pero eligió Aldea del Cano para su proyecto agrícola tras ser madre de un niño con necesidades especiales y para estar más cerca de Cáceres y los servicios médicos y la atención que necesita su perqueño. Ahora tiene una granja de gallinas camperas y huevos que comercializa en un envase ecológico y ya piensa en lanzarse a la producción del higo, que pretende comercializar a nivel internacional.

Por su parte, Isabel Obreo es ingeniera en Diseño Industrial y trabajó en ello durante más de diez años en Sevilla hasta que llegó la pandemia y le resurgieron sus sueños infantiles, cuando hacía muebles de cartón que ahora podía replicar en madera. Primero los empezó a fabricar en un pequeño taller en Badajoz pero sintió que "iba a morir de éxito" y decidió dar al salto al mundo rural y ahora trabaja desde Hervás, en pleno contacto con la naturaleza.

Estos dos testimonios son el espíritu de JATO, según ha explicado el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en su intervención, en la que ha alabado el trabajo de "dos mujeres extremeñas que creen en ellas, en su gente, en sus raíces, en su familia y en sus proyectos". "Ellas han sido un ejemplo", ha dicho el presidente que ha defendido la "política con mayúsculas" para ayudar a personas como Eugenia o Isabel a sacar sus proyectos adelante.

"La política es fundamental para intentar impulsar y mejorar la vida de la gente, y a esto nos debemos dedicar nosotros; a colaborar entre todos porque una vez que los ciudadanos votan, las instituciones están gobernadas por quien quieren los ciudadanos, y la obligación nuestra es colaborar, sumar, tener empatía para que la vida de la gente sea más fácil cada día", ha subrayado Morales, que ha añadido que los representantes institucionales tienen que actuar con "conciencia" de que la colaboración es necesaria para avanzar.

En la inauguración ha intervenido también el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, que ha dado la bienvenida a todos los asistentes llegados de todos los rincones de la provincial a Cáceres, ciudad para la que "es un orgullo ser la capital de una provincia tan rica como la nuestra", ha dicho.

"Y que cada uno de vosotros sois una pieza indispensable en este puzzle que combina historia, tradiciones, paisajes increíbles, sabores únicos y una forma de ser, la de los cacereños y cacereñas , que es inimitable", ha subrayado.

ARTESANÍA, BIOMERCADO, DESFILES...

Tras la inauguración oficial ha comenzado la programación de JATO 2026, que contará con actividades repartidas por distintos espacios emblemáticos de la Ciudad Monumental de Cáceres. La Plaza de las Comarcas volverá a desplegarse por la Plaza Mayor, el mercado de artesanía en la plaza de las Veletas, GastroCáceres en la plaza San Mateo, el BIOmercado en el Foro de los Balbos, exposiciones de arte urbano, música en directo en Santa María, talleres participativos, y encuentros profesionales.

No faltará el colorido Desfile de Muestra de las Fiestas de la provincia de Cáceres, con cientos de participantes que saldrán del Paseo de Cánovas este sábado, 6 de junio, a partir de las 18,00 horas, para recorrer las principales calles hasta la Plaza Mayor.

El V Foro Conecta Empleo-Talento, que se celebrará en distintos espacios como la plaza de San Jorge y el Palacio de Mayoralgo, reunirá a empresas y emprendimientos -sobre todo del ámbito tecnológico-, estudiantes, entidades y agentes del territorio para abordar las oportunidades laborales y de negocio en el entorno rural.

Entre los contenidos más destacados figuran experiencias empresariales ligadas a la sostenibilidad, la innovación tecnológica, la biotecnología o la transformación de sectores tradicionales, con proyectos como Moraleja Upcycling, Racket Planner, Finca Casarejo o Grupo Natac. Además, el foro incluirá demostraciones de inteligencia artificial, drones, realidad virtual, fabricación digital y nuevas tecnologías a través de la Red Circular FAB y El Círculo.

Como principal novedad de esta edición, el foro refuerza su apuesta por la inclusión de personas con discapacidad, incorporando la participación de entidades como Plena Inclusión y Fexas, con el objetivo de garantizar un espacio accesible y participativo para toda la ciudadanía.

En este marco también se insertan las actividades que se desarrollarán en torno a la innovación y la fabricación digital de la mano de la Red Circular FAB y El Círculo, impulsados por la Diputación de Cáceres.

Durante los tres días de JATO, el Palacio de Mayoralgo acogerá demostraciones, talleres y experiencias vinculadas a tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad virtual, los drones, la sensorización o el prototipado digital, mostrando cómo la innovación puede generar nuevas oportunidades de desarrollo y empleo en el medio rural.

Otra de las señas de identidad de JATO es el Desfile de Moda Artesana y Sostenible, un escaparate para mostrar el talento creativo de diseñadores, diseñadoras y jóvenes promesas del sector textil a nivel provincial y regional. Este desfile tendrá lugar el domingo 7 de junio, a las 11,00 horas, en la plaza de San Jorge.

La gastronomía ocupará igualmente un lugar protagonista en el espacio GastroCáceres, con la muestra de 14 productos de calidad (DOP e IGP) y con un espacio para que chefs de referencia regional, alumnado de escuelas de hostelería y productores locales ofrezcan sus propuestas y recetas a base de productos locales a través de showcookings, talleres y degustaciones.

La programación se completará con actuaciones musicales de grupos extremeños como Acetre, Los Niños de los Ojos Rojos y DevoKCRS (viernes 5 de junio); y Diván Du Don, Sínkope y Mala Sangre (sábado 6 de junio); instalaciones de arte urbano en vivo; o talleres de lengua y cultura extremeña impulsados por OSCEC, elemento que esta edición toma especial relevancia con la exposición de palabras extremeñas como "arrejuntarse", que se puede ver en los soportales del ayuntamiento y que se concibe como todo un lema de esta edición.

Como novedad, JATO 2026 contará con una aplicación móvil desde la que los podrán consultar en tiempo real toda la programación, horarios, ubicaciones y novedades del evento, facilitando así una experiencia más dinámica y accesible.