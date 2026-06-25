Los municipios cacereños recibirán en julio el importe del plan extraordinario de la Diputación de Cáceres

Pleno del mes de junio en la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Cáceres ha dado luz verde este jueves, en su sesión ordinaria del mes de junio, el último trámite para la aprobación definitiva del plan extraordinario que ha puesto en marcha la institución, dotado con 19,9 millones de euros. El dinero adjudicado a cada municipio se ingresará en sus arcas municipales el próximo mes de julio, para que puedan disponer del importe para gasto corriente o las obras que consideren y que contribuyan a seguir mejorando los servicios públicos.

Así, una vez aprobadas las cantidades y los destinos a las que irán en cada municipio, la vecepresidenta Primera de Territorio y portavoz del Gobierno, Esther Gutiérrez, ha anunciado que a mediados del mes de julio ya será efectivo el ingreso. "Esto es muy importante porque da liquidez y permite agilizar las cuestiones previstas", ha explicado.

Se trata de un plan de inversión puesto en marcha por la institución provincial para "agilizar y dinamizar el tejido económico" de la provincia, algo que se pretende también con otras acciones como intentar que el pago a proveedores "sea cada vez más rápido", situándose, en estos momentos, en 18 días. Son acciones que, tal como ha indicado Gutiérrez, muestran "el compromiso de esta casa para hacer viable vivir en las zonas rurales".

Y para paliar las necesidades económicas que tienen los municipios para mantener los servicios que prestan a su ciudadanía, el Pleno provincial también ha dado el visto bueno a varios puntos que suman alrededor de 700.000 euros, que se destinarán a entidades locales, mancomunidad y distintas asociaciones.

Se trata de ayudas que se destinarán a obras en vías o espacios públicos, para la mejora de equipamiento informático de ciberseguridad o para la organización de eventos culturales, formativos y deportivos, "con los que debe contar cualquier persona, independientemente del tamaño del lugar donde viva", ha incidido Gutiérrez.

Así, se contempla una partida de 72.000 euros para intervenciones en los cementerios municipales de Alcollarín, Tejeda de Tiétar y Robledillo de la Vera, donde también se llevarán a cabo obras de accesibilidad en su piscina municipal, mientras que en Santibáñez el Bajo se acometerán arreglos en vías públicas.

A esto se suman 36.000 euros que se destinarán a la adquisición de equipamiento informático para la mejora de la ciberseguridad en mancomunidades y entidades locales menores de la provincia.

En esta línea, se ha aprobado también una cantidad de algo más de 220.000 euros para subvenciones con carácter nominativo a favor de asociaciones sin ánimo de lucro y entidades locales. Así, por ejemplo, se contempla una subvención para la Escuela Náutica de Granadilla para la adquisición de embarcación destinada a cursos, actividades y competiciones.

También el Ayuntamiento de Valdefuentes recibirá una subvención para su evento 'Sabor a Valdefuentes'; para el Ayuntamiento de Torrejoncillo y el festival 'La Quema de Torrejoncillo'; al Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, para el Festival Transfronterizo Boda Regia; a la Fundación Universidad y su proyecto Vive la UEx 2026; al Ayuntamiento de Segura de Toro y su I Encuentro Vetón; el Ayuntamiento de Ahigal y el evento solidario Movimiento Rosa o para Jaraicejo y su I Feria Teatral histórica.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

En el apartado de cooperación internacional, Esther Gutiérrez ha destacado el apoyo a la ONG Asociación Madre Teresa, para llevar a cabo un proyecto de instalación de una planta fotovoltaica en Delhi, en la India, por lo que ello supone en mejora para la comunidad.

"Esto demuestra una vez más el empeño y la apuesta de esta institución por la cooperación internacional, por la cooperación con aquellos países que tienen unas condiciones más precarias; así que seguiremos con este compromiso ante la deriva que está llevando alguna otra administración cercana en esta tierra y que lamentamos profundamente", ha anunciado.

Otras subvenciones aprobadas han sido las destinadas a fines culturales, como 4.500 euros para el proyecto de Aldeanueva del Camino 'El agricultor: Un boletín de desarrollo rural'; el I Congreso de Gestión Cultural en Extremadura, organizado por la UEx, o el proyecto 'Creativos extremeños y feria creativa'.

Por otro lado, la diputación sigue trabajando en el mantenimiento de sus instalaciones y edificios provinciales para seguir mejorando la atención y los servicios a la ciudadanía y las condiciones de trabajo de sus propios empleados y empleadas. A este respecto se cuenta con casi 200.000 euros para el mantenimiento de cubiertas de edificios provinciales y la reparación y mantenimiento de maquinaria.