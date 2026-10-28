El OARGT de la Diputación de Cáceres aumenta un 6,07% el presupuesto para 2027 y llega a 10 millones de euros

Reunión del Consejo Rector del OARGT de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los presupuestos del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT) de la Diputación de Cáceres para el año 2027 dan un primer paso con su presentación en el Consejo Rector de este órgano, destacando el aumento de un 6,07%, casi 572.000 euros, con lo que el presupuesto total alcanza los 9.991.700 euros.

La diputada responsable del OARGT, María Toscano, ha destacado este aumento, que responde, entre otras cuestiones, a la adaptación del departamento de Informática a los nuevos avances tecnológicos, con la creación de cuatro puestos más. A esto se sumaría la implementación del 5% de incremento en el salario de los y las trabajadoras.

Toscano ha subrayado también "la buena labor cuantitativa y cualitativa que hace el personal de la diputación" en ayuda de los municipios y la facilidad que se les da a la hora de recaudar impuestos para transformarlos en servicios públicos. "Este mensaje nos llega también por parte de la ciudadanía, por la atención y facilidad que se le presta al contribuyente con las oficinas territoriales o las oficinas auxiliares", ha añadido.

En este sentido, Toscano recuerda que la ciudadanía no solo tiene a su disposición las unidades territoriales del OARGT, ubicadas en Plasencia, Cáceres, Navalmoral de la Mata, Coria y Trujillo, sino que se han ido poniendo en marcha oficinas auxiliares en municipios más pequeños para acercarse a los usuarios de sus comarcas, como son los centros de Moraleja, Valencia de Alcántara, Miajadas o Logrosán.