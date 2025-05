La paralímpica extremeña Loida Zabala difundirá la imagen de la Diputación de Cáceres como embajadora de la provincia

Se une así al oro olímpico en escalada Alberto Ginés con quien también se firmó un acuerdo

La halterófila paralímpica Loida Zabala (Losar de la Vera, 5 de abril de 1987) será imagen de la Diputación de Cáceres como embajadora de la provincia para difundir los valores del deporte, la inclusión y la igualdad, tras el acuerdo de patrocinio que ha firmado la institución provincial con la deportista que compite en levantamiento de potencia adaptado y ahora también en lanzamiento de peso.

Zabala dejó de caminar a los once años debido a una mielitis transversa y decidió dedicarse al deporte paralímpico donde ha conseguido un diploma en las paralimpiadas de Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 además de un récord de España de la categoría de 52 kgs de peso corporal. Ella se suma al oro olímpico en escalada Tokio 2020, Alberto Ginés, que también se ha convertido en imagen de la diputación cacereña.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha señalado que la hace tiempo que se quería buscar "figuras relevantes de la provincia para que difundieran lo grande que es estas tierra", y se ha elegido a un hombre y a una mujer con reconocimiento internacioal pero que traspasan los valores del deporte y que destacan por su "humildad, compromiso, esfuerzo y superación".

"Queremos que representéis a la provincia de Cáceres en el ámbito del deporte, en el social, en el cultural, en todos los ámbitos", ha apuntado Morales este miércoles en la presentación del acuerdo con Loida Zabala, a quien ha agradecido que esté a disposición de su tierra, a pesar de que desarrolla en Madrid su carrera deportiva.

"Esa capacidad que tiene, esa mentalidad, esa fortaleza que es importante. Pero yo creo que también tiene otros valores que traspasan a la propia calidad deportiva, que es su afán de superación, su trabajo continuo y también un ejemplo de inclusión en el ámbito de la discapacidad", ha apuntado Morales.

Así, su imagen estará presenta en distintos eventos culturales, sociales o deportivos que la diputación cacereña organice "para llevar el nombre de la provincia de Cáceres por todo el mundo, en Madrid, y por toda España". La contrapretación económica por ello será de 5.000 euros.

"Alberto y Loida encarnan no solamente el triunfo mundial y nacional, sino los valores que representan, gente joven, comprometida con su tierra, humildes, y que no pierden nunca de dónde son, de dónde vienen, y esto es lo importante en la vida, porque, como decía antes, uno puede subir muy arriba, pero si pierde la noción de quién es, pues difícilmente puede ser referenciada", ha subrayado Morales.

EJEMPLO DE SUPERACIÓN

Por su parte, Loida Zabala, que a finales de 2023 fue diagnosticada de cáncer de pulmón, se ha mostrado "muy contenta" y "emocionada" por ser la imagen de la provincia de Cáceres. "Esta tierra es mi hogar", ha dicho la deportista, que ha relatado que todo el cariño recibido le ha dado fuerza para seguir adelante y, de hecho, en unos meses ha pasado de levantar 40 kilos tras el cáncer, a los 102,5 kgs que levanta ahora.

"Y esta diferencia ha sido porque tanto Cáceres como Losar como todos los sitios que vengo aquí en la provincia de Cáceres me han dado ese cariño, esos mensajes, esos afectos de apoyo que al final han conseguido que yo viva con toda la motivación del mundo en mi día a día y consiguen que mejore a nivel deportivo porque esta comunidad es para mí como mi familia", ha relatado.

Respecto a su incursión en el lanzamiento de peso, ha explicado que hace años le dijeron que tenía mucha fuerza y que probara con esa disciplina. "Y ahora, como que me ha cambiado la perspectiva con las cosas que me pasan en la vida, he dicho el momento tiene que ser ahora porque el tiempo pasa muy rápido, así que empecé a probarlo, por probar, y me enganché", ha añadido.

De cara a los próximos eventos deportivos que tiene por delante a finales de este mes participará en un campeonato de España, en halterofilia paralímpica; el mes que viene competirá en lanzamiento de peso, a ver si puede conseguir ese récord de España, y ya en octubre participará en el mundial de halterofilia con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.