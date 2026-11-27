Personas con discapacidad disfrutan de una jornada inclusiva de deporte y ocio promovida por la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PLASENCIA (CÁCERES), 27 (EUROPA PRESS)

Usuarios de varias asociaciones que trabajan con personas con discapacidad han disfrutado en Plasencia de una jornada de deporte, ocio, música y exhibición canina con el objetivo de fomentar su inclusión social.

Se trata de una iniciativa enmarcada en el programa 'Diputación inclusiva' que ha puesto en marcha la Diputación de Cáceres y que, en esta ocasión, ha contado con la participación de Placeat, Aspace y el Centro Ponce de León, cuyos usuarios han compartid un día de convivencia este pasado jueves.

La jornada comenzó en el pabellón de la Ciudad Deportiva con distintas actividades deportivas y lúdicas, a lo que se ha sumado la Policía Local de Plasencia, que ha ofrecido una exhibición canina, una de las propuestas que más expectación ha generado entre los asistentes. La jornada ha continuado con música y otros momentos de encuentro y convivencia.

A esta celebración se ha sumado también el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, que visitó la sede de Placeat para compartir y disfrutar con los usuarios de una parte de este día, saludarles y conocer de cerca las actividades que estaban desarrollando.

Morales estuvo acompañado de la presidenta de Placeat, María Antonia García Lucas; el director gerente, Ramón Antonio Rubio Lucio; la directora de la Fundación Placeat, Mariluz Iglesias Sánchez, y el expresidente de la entidad Francisco de Jesús Valverde Luengo.

El presidente destacó el papel fundamental de estas entidades sociales que trabajan cada día para favorecer la autonomía, la participación y la inclusión de las personas con discapacidad, y señaló la importancia de generar también espacios para disfrutar, relacionarse y compartir en igualdad.

Esta jornada forma parte de 'Diputación inclusiva', la iniciativa de la Diputación de Cáceres que, junto a las asociaciones y entidades sociales de la provincia, impulsa actividades de participación y sensibilización, además de programas de inclusión laboral, accesibilidad y movilidad.