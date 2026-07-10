El presidente de la Diputación de Cáceres recibe a las niñas y niños saharauis del programa Vacaciones en Paz - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido este viernes en el Palacio Provincial a las niñas y niños saharauis que este verano participan en el programa Vacaciones en Paz, una iniciativa impulsada por la Asociación NUR Saharaui y la Federación Sáhara Extremadura (Fedesaex), que permite a menores procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) convivir durante los meses de verano con familias de acogida extremeñas.

En el encuentro han participado alrededor de una treintena de menores, aunque este verano serán cerca de 200 niños y niñas los que disfruten del programa en Extremadura, de los cuales alrededor de medio centenar permanecerán en la provincia de Cáceres, acogidos por familias que colaboran a través de las dos asociaciones que desarrollan el programa en la provincia.

Durante la recepción, Miguel Ángel Morales ha reiterado el compromiso de la Diputación de Cáceres con la causa saharaui y ha puesto en valor la solidaridad de las familias acogedoras, gracias a las cuales los niños y niñas pueden disfrutar durante aproximadamente dos meses de una experiencia muy diferente a la que viven habitualmente en los campamentos de refugiados.

El presidente ha destacado que esta iniciativa representa, además, "un importante ejemplo de unión y hermanamiento entre el pueblo extremeño y el pueblo saharaui, fortaleciendo los lazos de solidaridad y cooperación que desde hace años mantienen ambas comunidades".

Durante su estancia en Extremadura, los menores tendrán la oportunidad de conocer nuevos entornos y disfrutar de actividades propias del verano, como ir a la playa o a la piscina, experiencias que no pueden vivir en los campamentos donde residen habitualmente, recuerda la diputación cacereña en nota de prensa. Asimismo, el programa facilita revisiones médicas y una alimentación equilibrada, contribuyendo a mejorar su bienestar durante estos meses.

En el acto también han participado el delegado adjunto de la Delegación Saharaui en Extremadura, Alali Buseif, y Marina Santos, madre de acogida de Abeida, residente en Malpartida de Plasencia, quienes han compartido la importancia que tiene este programa tanto para los menores como para las familias que los reciben cada verano.

Las niñas y niños permanecerán en Extremadura hasta finales de agosto o principios de septiembre, momento en el que regresarán a los campamentos de refugiados tras una estancia marcada por la convivencia, el aprendizaje y el cariño recibido por las familias de acogida.