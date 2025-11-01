El 'Príncipe del Renacimiento' y las carreteras paisajísticas abren el Mes de las Reservas de la Biosfera cacereñas

CÁCERES, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cáceres ha recibido este sábado su IX Mes de las Reservas de la Biosfera en Monfragüe y Tajo Internacional entre rutas teatralizadas y charlas informativas sobre carreteras paisajísticas de la zona.

Una de las primeras actividades con que arranca el mes en Monfragüe ha tenido lugar en Jaraicejo, donde se ha producido un encuentro con el 'Príncipe del Renacimiento', el obispo Gutierre de Vargas Carvajal, quien en el siglo XVI, enamorado de esa localidad la marcó como epicentro de la diócesis.

Esta aproximación a la historia que ha sido conducida por el historiador Arturo Domínguez García y la cronista de Jaraicejo, Ana Torres León, ha continuado con una ruta teatralizada por el municipio, siempre siguiendo los pasos y las hazañas de Gutierre Vargas Carvajal, según informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

Por su parte, en la Reserva de la Biosfera de Tajo Internacional, la cita ha sido en el Centro Multiusos de Carbajo, donde, coincidiendo con el Festival de Música Magusto, ha tenido lugar una charla informativa sobre las carreteras paisajísticas que se pueden recorrer dentro de la reserva, abordando caminos, tradiciones, sabores y paisajes del otoño.

Otra actividad ha sido la gymkana medioambiental dirigida a familias en el Centro de Visitantes norte Jesús Garzón, en el Parque de Monfragüe. Sin embargo, debido a las condiciones meteorológicas, la ruta en kayak prevista por las aguas del río Sever, frontera natural entre España y Portugal, se ha suspendido y aplazado al próximo domingo 9 de noviembre.

Cabe señalar que, de cara a este domingo, siempre que el tiempo lo permita, se tiene prevista una ruta interpretada por los lugares donde se encuentran las principales manifestaciones de arte rupestre de Monfragüe, arrancando del Centro de Interpretación de La Huella del Hombre de Serradilla.

Del mismo modo, en el Tajo Internacional, de Mata de Alcántara partirá una ruta que recorrerá antiguos caminos utilizados por pastores, comerciantes y vecinos, descubriendo paisajes naturales cargados de historia. La ruta llegará hasta el embalse de Alcántara para recorrer en barco un tramo de la Reserva.

Según recuerda la Diputación de Cáceres, el acceso a la información y formalización de las reservas para las actividades programadas puede realizarse a través de la página web del Mes de la Reserva de la Biosfera.