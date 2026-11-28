La provincia de Cáceres mantiene más de 60 reuniones con operadores turísticos de Japón, Taiwán y Corea del Sur - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Diputación de Cáceres han mantenido más de 60 reuniones de trabajo con empresas turísticas que operan en Japón, Taiwán y Corea del Sur, entre ellas, grandes turoperadores, agencias de viajes online y empresas especializadas en turismo emisor, que han mostrado un "especial interés" por incorporar la provincia a sus propuestas y programas de viaje, según ha indicado la diputación en un comunicado.

La Diputación de Cáceres ha participado en las Jornadas Directas profesionales de apoyo a la comercialización (Spain Travel Market), organizadas por Turespaña y celebradas del 23 al 26 de noviembre en Tokio y Seúl.

La provincia cacereña ha participado en este encuentro junto a representantes de otros 14 destinos españoles, empresas turísticas y entidades vinculadas al sector, con el objetivo de dar a conocer su oferta turística y establecer nuevas oportunidades de comercialización en estos mercados internacionales.

Entre los principales atractivos que la provincia de Cáceres que ha despertado la atención de los operadores destacan la riqueza y el excelente estado de conservación del patrimonio histórico y cultural cacereño, con pinturas rupestres, conjuntos dolménicos, vestigios romanos, medievales, judíos y mudéjares, aldeas históricas, castillos, fortalezas y conjuntos históricos amurallados.

También se han valorado especialmente la posibilidad de conocer un destino que reúne cinco reconocimientos de la Unesco, así como su carácter sostenible, auténtico y alejado de la masificación turística.

La calidad de la oferta hotelera y de alojamiento rural, los balnearios y las posibilidades de disfrutar de experiencias en contacto con la naturaleza, como el astroturismo, el senderismo y la observación de aves, han sido otros de los aspectos que han suscitado interés.

GASTRONOMÍA Y PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

Las empresas participantes han mostrado también una demanda específica de experiencias vinculadas a la gastronomía y a los productos agroalimentarios de la provincia.

En este sentido, han manifestado su interés por conocer los procesos de producción y transformación, así como degustar productos de calidad diferenciada, entre ellos quesos, vinos, aceites, jamón, pimentón, miel y cerezas. A ello se suma el atractivo de una cocina de vanguardia que cuenta con restaurantes reconocidos con estrellas Michelin.

Otro de los elementos diferenciales valorados ha sido la ubicación estratégica de la provincia de Cáceres, como destino que permite establecer una parada en los itinerarios entre Madrid, Sevilla y Lisboa. Especialmente atractiva ha resultado su situación fronteriza con Portugal, que ofrece a los viajeros la oportunidad de conocer dos países en un mismo viaje.

MERCADOS CON UN ELEVADO POTENCIAL TURÍSTICO

Japón y Corea del Sur representan dos mercados "de gran interés" para la provincia que buscan experiencias culturales y gastronómicas, destinos singulares y servicios exclusivos y personalizados, según ha explicado la diputación.

El turista japonés registra un gasto medio de 2.729 euros por persona y un gasto diario de entre 584 y 585 euros, con una estancia media de 4,7 noches. En el caso del turista coreano, el gasto medio alcanza aproximadamente los 2.522 euros por persona y entre 480 y 487 euros diarios, con una estancia media de 6,7 noches.

Se trata, por tanto, de mercados especialmente interesantes para un destino como la provincia de Cáceres, que cuenta con una oferta diferenciada basada en el patrimonio, la naturaleza, la cultura y la gastronomía.

UNA PROMOCIÓN INTERNACIONAL CONTINUADA DESDE 2017

La participación en estas jornadas da continuidad al trabajo de promoción internacional que la Diputación de Cáceres viene desarrollando en estos países desde 2017, tanto mediante la asistencia a la feria turística japonesa JATA como a través de encuentros y jornadas comerciales con profesionales del sector.

Este trabajo ya ha permitido que la provincia de Cáceres esté presente en los catálogos y programas de viaje de algunos operadores turísticos asiáticos. El objetivo ahora es ampliar el número de empresas que comercializan el destino y conseguir que la provincia tenga una presencia cada vez mayor en sus propuestas y circuitos turísticos.