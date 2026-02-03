La Red CircularFAB de Diputación de Cáceres estudia oportunidades para acceder a nuevas líneas de inversión

La Red CircularFAB de la Diputación de Cáceres ha celebrado este martes, en el espacio La Nave Va de Berrocalejo, el segundo 'Laboratorio de especialización' para la transformación digital inteligente en la provincia. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

BERROCALEJO (CÁCERES), 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Red CircularFAB de la Diputación de Cáceres ha celebrado este martes, en el espacio La Nave Va de Berrocalejo, el segundo 'Laboratorio de especialización' para la transformación digital inteligente en la provincia.

En este segundo encuentro ha participado el diputado de Informática e Innovación, Tomás Sánchez Campo, y representantes de diferentes sectores y entidades que trabajan para avanzar en la identificación de las oportunidades de especialización que tienen los diferentes sectores.

Así, han participado centros de investigación como el Intromac o Fundecyt, representantes de Grupos de Acción Local, de Oficinas de Urbanismo, del sector turístico o del agropecuario, etc.

En el encuentro se ha abordado la innovación y tecnología en el sector textil, la emergencia climática, las tecnologías aplicadas al turismo, la agro-ganadería y la construcción y habitabilidad, entre otros puntos.

El diptuado provincial ha explicado que se busca definir una estrategia, ver dónde están esas posibilidades de especialización y caminar hacia futuras líneas de inversión, que se sucederán a partir de 2027 con el Plan EDIL, por ejemplo, plan del Gobierno central, a partir de los Fondos Feder, o los Fondos del Objetivo 5.2, destinados a financiar planes de acción para combatir la despoblación en el ámbito rural.