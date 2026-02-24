La unidad de I+D+i del Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres comienza con el análisis de aguas de EDAR

La investigadora Elsa Rodríguez analiza los residuos en aguas de las EDAR de la provincia de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La unidad I+D+i del Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha comenzaso con la investigación de la doctoranda de la Universidad de Extremadura (UEx), Elsa Rodríguez Somoza, que centrará su investigación en la detección de antiparasitarios en las aguas para evaluar la eficacia de la depuración.

En estos primeros pasos, la investigación consiste en la toma de muestras de aguas residuales de ocho depuradoras de la provincia de Cáceres para conocer los residuos de antimicrobianos en las entradas y salidas de las plantas de tratamiento de aguas residuales (EDAR), y observar la eficacia de los procesos de depuración que se llevan a cabo, de modo que se puedan contemplar las mejoras futuras.

Esta unidad nació tras la firma de un convenio entre la diputación, la Universidad de Extremadura, la Universidad de Évora y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, encargándose cada uno de los firmantes de una parte de los trabajos de investigación.

Desde la UEx, la doctoranda contratada a tal efecto, Elsa Rodríguez Somoza, ha comenzado ya su trabajo. "Aquí nos centramos en ver cómo afecta este agua de las depuradoras en lombrices, con ensayos de 72 horas y 14 días -detalla- para comprobar la eficacia de las depuradoras a la hora de limpiar y de filtrar el agua de entrada y de salida".

Por otra parte, desde el CSIC, a través de su Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), se harán ensayos de toxicidad en organismos acuáticos, mientras que desde la Universidad de Évora se intervendrá evaluando la toxicidad in vitro sobre modelos celulares de humanos. Los resultados de uno y otro regresarán a la UEX, donde se obtendrá la información sobre el funcionamiento de las EDAR.

"El objetivo principal del proyecto --indica Elsa Rodríguez-- es analizar la presencia de estos antiparasitarios en el agua de salida y comprobar la eficacia de depuración que tienen las estaciones EDAR, y en el caso de que estos antiparasitarios den positivo en las aguas de salida, a mayores habría que plantear soluciones para para poder eliminarlos correctamente, así que, en los próximos meses podríamos contar un poquito más de los resultados".