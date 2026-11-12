El Valle del Alagón constituye un ente gestor para impulsar el desarrollo turístico de esta comarca cacereña

Foto de familia tras la constitución de un ente gestor para impulsar el desarrollo turístico del Valle del Alagón en la provincia de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

RIOLOBOS (CÁCERES), 12 (EUROPA PRESS)

La comarca cacereña del Valle del Alagón ya cuenta con un ente gestor formado por ayuntamientos, empresas y entidades para trabajar de forma conjunta, administraciones y sector privado, por el futuro turístico de la zona.

Se trata de la Asociación para la promoción y el desarrollo turístico sostenible del Valle del Alagón, que se ha constituido este jueves en Pajares de la Rivera, en Riolobos, con la firma de sus socios fundadores, dando así un paso decisivo hacia un modelo de gestión turística basado en la cooperación entre administraciones y sector privado.

Como socios fundadores han firmado los ayuntamientos de Acehúche, Cachorrilla, Calzadilla, Carcaboso, Casillas de Coria, Ceclavín, Montehermoso, Portaje, Riolobos, Portezuelo y Alagón del Río, además del Grupo de Acción Local Adesval, la asociación de empresas turísticas Turalagón y las Mancomunidades Rivera de Fresnedosa y Valle del Alagón.

La nueva asociación nace con el objetivo de coordinar esfuerzos, generar sinergias y definir una estrategia turística común para un territorio que cuenta con un importante patrimonio natural, cultural, histórico y agroalimentario.

Entre sus principales líneas de trabajo estarán la creación y promoción de productos turísticos, la puesta en valor de los recursos del territorio y la consolidación del Valle del Alagón como destino turístico sostenible.

El acto ha contado con la participación de la vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez Morán, que ha querido acompañar a representantes de los municipios, empresas turísticas, mancomunidades y entidades que forman parte de esta nueva asociación público-privada.

La iniciativa ha sido impulsada por la Diputación de Cáceres en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Valle del Alagón, financiado al 100 % por fondos europeos NextGenerationEU, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Aunque la Diputación de Cáceres no formará parte de la asociación, mantiene su compromiso con su puesta en marcha y continuidad y financiará la contratación de un técnico o técnica que permita desarrollar y dinamizar la actividad del nuevo ente gestor.

Esther Gutiérrez ha señalado que la constitución de esta asociación supone "un paso importante para que el Valle del Alagón gestione su futuro turístico desde el propio territorio, sumando las capacidades de los ayuntamientos, las empresas y las entidades que conocen y trabajan cada día en la comarca".

"Con esta firma por parte de los socios fundadores -ha apuntado la vicepresidenta-, el Valle del Alagón cuenta ya con una estructura estable de cooperación público-privada desde la que seguir impulsando un turismo sostenible, equilibrado y capaz de generar oportunidades y desarrollo en el conjunto de la comarca", recordando que ya se han impulsado entes gestores en Tajo Internacional y Sierra de Gata-Hurdes.