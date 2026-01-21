El XI Congreso Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo reunirá en Guadalupe a 22 países

Autoridades tras la presentación del XI Congreso Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo reunirá en Guadalupe a 22 países, en Fitur - EUROPA PRESS

La vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres asegura que el encuentro es una oportunidad para situar la provincia como referente

MADRID/CÁCERES, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El XI Congreso Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo viaja este año hasta la provincia de Cáceres, concretamente a Guadalupe, donde se darán cita unos 22 países para compartir sus experiencias y analizar las oportunidades de cooperación y desarrollo sostenible en el turismo rural.

Esta importante cita mundial se ha presentado este miércoles en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid, con la intervención de la vicepresidenta Primera de Territorio de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, y el vicepresidente de Iberoatur, Henrique Sim-Sim Carvalho, como responsable del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural, encargado de organizar el congreso que se celebrará del 9 al 15 de noviembre.

La provincia de Cáceres toma el relevo de Cuba, que acogió este encuentro el pasado año, y lo hace por ser "una tierra que ha sabido hacer de su identidad rural, agroganadera y agroalimentaria una fortaleza. De su paisaje, una oportunidad, y de su conocimiento, una visión de futuro", según se ha resaltado en la presentación.

Por esta manera de entender el territorio, la Diputación de Cáceres ha sido elegida por Iberoatur para organizar este congreso que pondrá su foco en un turismo sostenible, una economía social y la innovación, "para mirar al futuro sin olvidar de dónde se viene".

El congreso se presenta como un espacio para compartir ideas, experiencias y estrategias en torno al turismo rural, al patrimonio, al agroturismo y la inteligencia turística, y en él se hablará de cómo integrar la economía social del sector primario en las políticas de desarrollo territorial, de cómo generar oportunidades reales en el medio rural, y de cómo transformar los territorios desde dentro.

"Para la provincia de Cáceres, este encuentro es una gran oportunidad. Una oportunidad para visibilizar su riqueza natural, cultural y agroalimentaria. Para reforzar la cooperación internacional y para consolidar su compromiso con un turismo innovador, inteligente y sostenible", ha dicho la vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres.

El encuentro tendrá como ejes principales el agroturismo y la inteligencia turística como herramientas clave para la gestión del desarrollo rural, por lo que la experiencia de la Diputación de Cáceres en proyectos vinculados al sector agroalimentario y su trayectoria como destino turístico inteligente "convierten a la provincia en un entorno idóneo para reflexionar sobre modelos que integran agricultura, ganadería, turismo y economía social".

Este congreso se estructurará en cinco grandes espacios para el diálogo, el intercambio y la construcción colectiva. Un primer panel, centrado en el modelo de destino turístico inteligente aplicado a los territorios rurales y al agroturismo, y el segundo se dedicará a la creación de experiencias auténticas en agroturismo.

El tercer panel versará sobre tecnología inteligente, recopilación y análisis de datos al servicio del sector turístico; el cuarto irá enfocado en los modelos de gobernanza en agroturismo y turismo rural; y el quinto hablará de los espacios de coworking para la creación conjunta de productos y rutas turísticas iberoamericanas.

Así, empresarios y empresarias, administraciones, cooperativas, asociaciones y representantes del tejido agrosocial compartirán prácticas, retos y soluciones "porque el futuro del turismo rural se construye en red" y "Cáceres se proyecta al mundo desde lo local", ha resaltado Gutiérrez, que ha incidido en que "la innovación verdadera es la que mejora la vida en los pueblos y asegura un desarrollo sostenible y competitivo".

UN RECONOCIMIENTO PARA LA PROVINCIA

"Para la provincia de Cáceres esto es mucho más que un evento, es un reconocimiento a una forma de entender nuestro territorio porque somos una provincia eminentemente rural y agroganadera, y todos estos ámbitos no sólo sostienen nuestra economía, que también lo hacen, sino que también vertebran el territorio y además conforman la identidad cultural de una forma estrecha ligada con el paisaje, con la tradición y el saber de muchísimas generaciones en nuestra provincia", ha incidido Gutiérrez.

En su intervención en el stand de Extremadura en Fitur, la vicepresidenta ha resaltado que la provincia de Cáceres tiene la garantía de ofrecer un turismo sostenible que "es parte fundamental del desarrollo de nuestra tierra" a través de su conexión con la agricultura y productos como las cerezas, los aceites, las mieles o los derivados del cerdo que contribuyen a "visibilizar las zonas rurales".

Gutiérrez ha recordado la adhesión desde 2020 de la Diputación de Cáceres en la Red de Destinos de Turismo Inteligente como "un ejemplo de una apuesta clara para acompañar a las comarcas como La Vera, Valle del Jerte, Sierra de Gata, Las Hurdes, Ambroz o el Valle del Alagón en procesos de planificación turístico basados en la gobernanza y el uso inteligente de datos.

A esta estrategia hay que sumar el trabajo que se viene realizando a través de iniciativas como 'Agrosocial', que consiste en conectar el ecosistema agroalimentario rural, impulsar la economía social, la digitalización, fomentar el emprendimiento y el relevo generacional, como "claves" para el desarrollo rural y la lucha contra la despoblación. "Porque lo que no puede es haber turismo rural si no lo conectamos con el sector privado", ha asegurado.

También se ha referido a la puesta en marcha de los planes de sostenibilidad turística en destino, con una inversión de más de 23 millones de euros en la provincia para poner en valor, con una visión estratégica, el patrimonio natural y cultural, "pero también la parte agroalimentaria mediante propuestas de ecoturismo, turismo de naturaleza, cicloturismo, toda la parte gastronómica y, por supuesto, el agroturismo".

En este marco, se han impulsado rutas temáticas de productos de excelencia, como la del queso, del aceite o el ibérico, que integran todas estas producciones y que conlleva alojamientos singulares, restauración y empresas de turismo activo que, trabajando de un modo colaborativo, están ofreciendo grandes experiencias en la provincia de Cáceres.

Todo este trabajo "de años" se podrá ver en el XI Congreso Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo que tendrá como punto de encuentro la localidad de Guadalupe, que ha sido elegida como símbolo de la historia compartida y la unión entre España e Iberoamérica. "Guadalupe es cuna de la memoria común", ha concluido Gutiérrez.

SOBRE IBEROATUR

Por su parte, el vicepresidente de Iberoatur, Henrique Sim-Sim Carvalho, ha explicado que esta institución integra más de 500 organizaciones dentro del marco del espacio iberoamericano. Se trata de un instituco que nació en Extremadura hace más de 10 años y que tiene como objetivo promover el desarrollo de los territorios de forma sostenible a través del turismo rura y del agroturismo con sus entornos pasajísticos y con su gente.

A lo largo de estos años se han realizado encuentros en España, Portugal o los países de América Central y América del Sur, y en noviembre la cita será en Guadalupe donde más de una veintena de países compartirán puentes de trabajo "para que se escriba el futuro dentro de estos territorios, con el foco en la sostenibilidad, el desarrollo humano y también el alineamiento con los Objetivos del Desarrollo Sostenible".

"Para nosotros es un enorme placer que el encuentro vuelva de nuevo a Extremadura, esté de nuevo con España... y que se pueda valorar todo lo que se hace dentro de los marcadores rurales, de sus personas, de sus empresas, también de sus institutos públicos, y este ecosistema, que es un ecosistema también de paz, de colaboración, de cooperación, que es tan importante en los días que estamos", ha concluido Sim-Sim.