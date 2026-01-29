El 112 Extremadura activa la alerta amarilla por lluvias en la Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez

Un peatón se protege de la lluvia con un paraguas. - María José López - Europa Press

MÉRIDA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado este jueves a las 14,00 horas el nivel de alerta amarilla por lluvias en las zonas de la Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez, que se prolongará hasta las 21,00, ante la previsión de precipitaciones acumuladas de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Ante esta situación, se recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y a los servicios de mantenimiento de su ayuntamiento para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos; y en casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. En caso de necesidad ponerse en contacto con el teléfono de Emergencias 112.