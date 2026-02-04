112 Extremadura gestiona 137 llamadas y 31 incidentes por lluvias y vientos en las últimas horas

Varias personas intentan sujetar sus paraguas en una imagen de archivo - Álvaro Ballesteros - Europa Press

MÉRIDA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha gestionado 137 llamadas y 31 incidentes desde que comenzó la alerta amarilla por lluvia y viento en las zonas de Barros y Serena y sur de la provincia de Badajoz a las 00,00 horas de este miércoles, día 4.

Del mismo modo, permanecen cortadas por nieve las carreteras CC-437 Pico Villuercas, la CC-224 Puerto Honduras y la CC-242 de Piornal a Garganta la Olla.

Por su parte, las carreteras con cortes por agua son la BA-074 Granja de Torrehermosa y el acceso principal a Alcazaba, según los datos aportados por la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social.

Cabe señalar que la carretera CC-350 Ibahernando permanece cortada por hundimiento desde el punto kilométrico 10 al punto kilométrico 17.