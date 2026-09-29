El 112 gestiona 239 incidentes en Extremadura por las lluvias, que obligan a desalojar a 17 personas en Corte de Peleas

Carretera Ba-022 a su paso por Corte de Peleas tras el desbordamiento del arroyo Garandina. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

MÉRIDA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 112 de Extremadura gestionó un total de 239 incidentes relacionados con las fuertes lluvias y tormentas de este pasado lunes en la comunidad autónoma, durante la activación del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones (Inuncaex), que provocaron incidencias en varias carreteras y el desalojo de 17 personas en la localidad pacense de Corte de Peleas.

Durante la activación de dicho plan se envió un mensaje ES-Alert a la población de 79 municipios del norte de la comunidad autónoma, en concreto de las comarcas de Las Hurdes, Sierra de Gata, Trasierra y Tierras de Granadilla principalmente, junto a algunos de La Vera, Valle del Jerte y Valle del Ambroz, debido a la activación de la alerta de nivel rojo ante la previsión de precipitaciones acumuladas superiores a los 120 litros.

Entre las 14,00 y las 00,00 horas, cuando fue desactivado el Inuncaex, el 112 de Extremadura recibió 1.227 llamadas y gestionó 239 incidentes gestionados.

Las principales tipologías atendidas fueron asistencias técnicas, con 60, accidentes de tráfico, con 18, información y consultas, 16, y cuestiones relacionadas con la seguridad pública y el tráfico, 15.

El desbordamiento del arroyo Garandina provocó la entrada del agua en la localidad de Corte de Peleas, afectando a cuatro viviendas habitadas, motivo por el que fueron desalojadas 17 personas, según ha informado la Guardia Civil.

CARRETERAS AFECTADAS

Asimismo, se han visto afectadas varias carreteras por saltos de agua, entre ellas la BA-120, que permanece cortada al tráfico desde la tarde de este lunes debido a las incidencias ocasionadas por las lluvias.

La Diputación de Badajoz, titular de la vía, realizará este martes trabajos de limpieza con el objetivo de restablecer las condiciones adecuadas para la circulación. Asimismo, se realizarán trabajos de limpieza en la BA-131, afectada también por las lluvias, en el entorno del triángulo formado por Ribera del Fresno, Los Santos de Maimona y Hinojosa del Valle.

Por otra parte, se está gestionando la disponibilidad de la maquinaria necesaria para iniciar los trabajos de limpieza en la BA-022, a su paso por Corte de Peleas.

En la provincia de Cáceres hubo varias incidencias puntuales, entre ellas en la CC-206, a la altura del puente sobre el río, dentro del término municipal de Ahigal.