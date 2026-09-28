La Junta envía un mensaje Es-Alert por la activación del Plan Inuncaex en la zona norte de la provincia de Cáceres

Aviso Es-Alert - 112 DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha enviado un mensaje Es-Alert por la activación del Plan Inuncaex de Protección Civil en la zona norte de la provincia de Cáceres por fuertes lluvias.

Cabe destacar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por la posibilidad de que se registre en el norte de la provincia cacereña una precipitación acumulada en 12 horas de 120 litros por metro cuadrado, sobre todo en el entorno de la cuenca del río Alagón.

Ante este fenómeno, el Ejecutivo regional ha aconsejado que los ciudadanos eviten desplazamientos innecesarios, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.

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