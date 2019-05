Polo valora el crecimiento en votos y dice que gobernará en Cáceres y Badajoz quien "asuma el programa de Cs"

Actualizado 27/05/2019 2:37:38 CET

MÉRIDA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Cayetano Polo, ha valorado el crecimiento en votos de su formación, que hace que cuente con siete diputados en la Asamblea, y ha dicho que gobernará en las ciudades de Cáceres y Badajoz quien "asuma el programa de Ciudadanos".

Polo, quien ha comenzado su intervención felicitando al socialista Guillermo Fernández Vara como ganador de las elecciones autonómicas en Extremadura y al 'popular' José Antonio Monago por quedar en segunda posición, ha asegurado también que gobernará las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz quien "asuma el programa" de su formación.

"Se ha vuelto a cumplir que se han abierto las urnas y somos el partido que más ha crecido en Extremadura. Habrán ganado las elecciones pero no han frenado nuestro crecimiento y os digo otra cosa: gobernará en Cáceres ciudad, gobernará en Badajoz ciudad quien asuma el programa de Ciudadanos", ha aseverado.

De este modo, y preguntado por la política de pactos que seguirá Ciudadanos, Polo ha recalcado que "lo que suceda en Extremadura lo deciden los extremeños" con el apoyo que brindan al proyecto de Ciudadanos.

"Por fortuna, nuestro proyecto puede decir lo mismo en Extremadura que en Andalucía, que en Cataluña o que en Madrid. Nuestro proyecto es la misma voz para todos los españoles y nuestro proyecto es la garantía de igualdad de los extremeños", ha aseverado.

No obstante, Polo ha asegurado que Cs no permitirá que "nadie gobierne ninguna institución" si su intención no es "dar pasos hacia delante, hacia la libertad, hacia la igualdad y hacia la generación de empleo".

Así, Cayetano Polo ha remarcado que, "independientemente del gran batacazo de unos de del éxito de otros", si Cs es "fuerza decisiva" estará para que aquel que asuma el programa o el hecho de que "Ciudadanos tiene que poner las condiciones para gobernar esas instituciones".

En esta línea, ha lanzado un "aviso a navegantes", porque hace cuatro años, ha dicho, Ciudadanos dio "ejemplo de pacto" y de "consenso", un tiempo en el que "algunos" han "engañado" a la formación naranja, ha afeado Polo.

"Que sepan que ya sabemos lo que son y que no vamos a admitir engaño. Cuidado con volver a intentar jugar con este grupo que empieza a ser ya no adolescente sino un poquito más joven", ha remarcado.

MÁS DE 100 EDILES Y ALGUNAS ALCALDÍAS

Cayetano Polo, sobre los resultados obtenidos por Ciudadanos en estos comicios, ha recalcado que hace cuatro años Ciudadanos apenas llegaba en Extremadura a 35 concejales y en 2019 son más de cien ediles y han conseguido algunas alcaldías, como en los municipios de La Garrovilla, Garciaz, Rena o Torrefresneda.

En esta línea, Polo también ha valorado que en Villafranca de los Barros "se da la oportunidad" de desbancar a Ramón Ropero (PSOE) de la alcaldía, al haber quedado Ciudadanos como segunda fuerza política y podría sumar con el resto de fuerza".

"Porque se abran un poquito las ventanas en Villafranca de los Barros igual no viene mal, así que estamos deseando abrir ventanas en los ayuntamientos y ponernos al servicio de los ciudadanos", ha aseverado.

También ha valorado que Ciudadanos está también presentes en ayuntamientos importantes en los que no estaban en los comicios de 2015, así como que cuentan con un grupo parlamentario que ha "multiplicado por siete su representación".

Así, en su opinión, estos datos corroboran que hay "extremeños valientes que quieren levantar la bandera de la igualdad y de la libertad", al tiempo que ha asegurado que Ciudadanos trabajará para conseguir que así sea.

Asimismo, Polo ha avanzado que tras los resultados de las elecciones regionales y municipales toca seguir "dejándose la piel" por Extremadura y por los extremeños.

De esta forma, y en su opinión, el resultado obtenido por Ciudadanos es el "mejor de los resultados", toda vez que ha "multiplicado por siete" su presencia en la Asamblea de Extremadura con respecto a 2015, comicios en los que obtuvo un diputado, hecho que "no puede decir ningún otro partido político", ha dicho.

De la misma forma, tampoco "puede decir ningún otro partido político" que es "decisivo" en las dos diputaciones provinciales y en los ayuntamientos de Badajoz y Cáceres, así como haber conseguido representación municipal por primera vez en varios ayuntamientos extremeños.

"Sobre todo hay algo que no puede decir ningún partido político y es que nosotros estamos aquí para servir a los extremeños, no para serviros a nosotros, y eso ni el Partido Popular ni el Partido Socialista lo pueden decir ni hoy ni hace cuatro años, ni lo podrán decir dentro de cuatro", ha remarcado.

PROMETE SEGUIR SIENDO UN "ADOLESCENTE POLÍTICO"

También, Cayetano Polo ha prometido que "este adolescente político" seguirá siéndolo para "terminar con aquellos que siguen viviendo de la política después de 35 años".

Por lo tanto, ha mandado ánimo y ha dado las gracias a sus compañeros por estar durante casi dos meses de campaña trabajando por un proyecto de "igualdad y de libertad" y por "soñar esa Extremadura diferente" y de la que los "hijos no se vayan".

En esta línea, ha aseverado que los votantes de Ciudadanos deben tener claro que este partido seguirá "defendiendo sus necesidades", además de reivindicar la "solución a sus problemas" y que los siete diputados en la Asamblea y los concejales se van a "dejar la piel durante cuatro años para poner a Extremadura donde se merece, como comunidad autónoma de oportunidades y trabajo".

Finalmente, y preguntado por su opinión de que VOX al final no haya logrado escaños en la Asamblea de Extremadura a pesar de que durante buena parte del escrutinio ha llegado a tener dos, Polo ha indicado que le merece el "mismo respeto que esté o no esté PACMA o que esté o no esté VOX".