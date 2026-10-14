Irene Pozas encabezará la candidatura del PSOE al Congreso por la provincia de Cáceres

Archivo - Irene Pozas, participa en un acto electoral con motivo de las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre- Carlos Criado - Europa Press - Archivo

CÁCERES, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exsecretaria general de JJSS de la provincia de Cáceres Irene Pozas encabezará la candidatura del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Cáceres en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, mientras que Joaquín Cuello Martínez-Pereda, encabezará la lista al Senado.

Tras Irene Pozas, la candidatura del PSOE al Congreso por la provincia de Cáceres estará compuesta por Antonio Díaz Alias, Rocío Domínguez Hernández y Alfonso Gómez Hernández, mientras que como suplentes actuarán María Ángeles Talaván Montero, Francisco Javier Melchor González y Cristina Isabel Alonso Leal.

Con esta composición, el PSOE de Extremadura ha renovado íntegramente la lista que presentó a las elecciones generales del 23 de julio de 2023, que estaban integradas, por este orden, por Begoña García Bernal, César Ramos Esteban, Emilia Almodóvar y Alejandro Tanco.

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