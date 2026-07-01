El 72º Festival de Mérida arranca este viernes con una fusión de teatro y ballet en un viaje emocional de 'Spartacus'

Presentación del espectáculo 'Spartacus' que abre el 72º Festival de Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida arranca este próximo viernes, día 3, con el estreno del espectáculo teatral y de ballet 'Spartacus', a cargo de Düsseldorf Ballet Theater y con la participación del actor Miguel Ángel Muñoz (que se estrena en el certamen) y del bailarín Igor Person.

El espectáculo refleja el viaje emocional del "héroe" Espartaco en un momento en el que se encuentra "entre la vida y la muerte" y revive todas las inseguridades, contradicciones, miedos y pecados de su vida, según ha explicado la responsable de la dramaturgia del montaje, Ana Graciani, durante la presentación este miércoles en Mérida del estreno.

También, para dar vida a 'Spartacus', el actor Miguel Ángel Muñoz --con vinculación de su 'Tata' con Mérida-- debuta en el Festival de Teatro de la capital extremeña "muy emocionado", con la "piel de gallina".

A su vez, el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, ha explicado que la edición de este año del certamen ha sido elaborada con la pretensión del que "todo el público goce".

De su lado, el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, José Luis Gil Soto, ha valorado la oportunidad que el Festival de Mérida ofrece de "escuchar a los clásicos y seguir aprendiendo de ellos", en ocasiones incluso desde la "rabiosa actualidad".

Mientras, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez, ha defendido que la programación de este año del Festival de Teatro volverá a situar a la capital extremeña como "punto de encuentro" de la cultura, y donde "los clásicos se viven en el presente".

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