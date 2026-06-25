Unos 90 agentes de la Policía Local de Badajoz tendrán una nueva jornada de seis días de trabajo y seis de descanso

Votación en el pleno de Badajoz. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unos 90 agentes del 092 de la Policía Local de Badajoz contarán a partir de febrero de 2027 con una nueva jornada denominada '6 por 6', que consiste en seis días de trabajo y otros tantos de descanso, a razón de dos días en turno de mañana, otros dos de tarde y otros dos de noche para posteriormente tener seis días de descanso.

Desde 2012, la Policía está formada por cinco grupos operativos, entre ellos el 092, que son aproximadamente 90 y a quienes más se les ve en la calle, Jefatura o Giapol, y su jornada es de 'tres por tres' con tres días de trabajo y otros tantos de descanso, tras un turno por la mañana, al día siguiente por la tarde y al siguiente de noche.

Cuando en 2024 se llevó a cabo la implementación de la 'atención a eventos', se analizaron las necesidades referidas a conciliación y pidieron a Jefatura que estudiara esta jornada del 'seis por seis', como la que tiene la Policía Nacional.

Se trata de una reorganización interna que solo afecta a este grupos y que no conlleva modificación alguna en las condiciones económicas, según ha explicado el concejal del área, Eladio Buzo, a los medios al término del pleno celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Badajoz que ha aprobado por unanimidad el acuerdo del sistema de prestación del servicio mediante esta jornada 'seis por seis' en la Policía Local.

También en el apartado de recursos humanos y por unanimidad se ha dado luz verde a la modificación del acuerdo plenario regulador del concepto 'refuerzo de tarde', suprimiendo la limitación temporal de adhesión y permitiendo su solicitud en cualquier momento del año. La tramitación de los cambios en la RPT quedará condicionada a las necesidades organizativas y al volumen de solicitudes presentadas.

Del mismo modo, e igualmente de forma unánime, han salido adelante distintos puntos relacionados con Urbanismo entre los que destacan un estudio de detalle de una manzana referida al Hospital Perpetuo Socorro y el nuevo paritorio, y en materia de Economía como la aprobación definitiva del expediente de cesión gratuita a favor de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura y para el Instituto de Enseñanza Secundaria de Cerro Gordo.

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