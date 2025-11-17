Abascal advierte a Guardiola que si necesita a Vox para gobernar tras el 21D "o pasa por el aro, o repite elecciones"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, participa en Mérida en un acto de presentación de candidatos para el 21D en Extremadura - JORGE ARMESTAR/ EUROPA PRESS

MÉRIDA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este lunes a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de que si tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, el resultado es el mismo y necesita a Vox para gobernar, "o pasa por el aro, o repite elecciones, o pacta con el PSOE".

Y es que, si Guardiola "quiere aplicar las políticas del Pacto Verde, y las políticas de género, que le vaya a pedir el voto a Sánchez y a su corrupto de guardia en Extremadura, al señor Gallardo", ha espetado Abascal este lunes en un acto público en Mérida.

Santiago Abascal ha señalado que "en unas semanas se va a emitir el veredicto de la santa voluntad del pueblo" en las elecciones de Extremadura, tras lo que ha planteado que "si el resultado es el mismo, ¿qué va a hacer la señora Guardiola?" si necesita a Vox para poder gobernar.

En ese caso, Vox va "a sacar el aro, que va a ser el mismo, y la señora Guardiola o pasa por el aro, o repite elecciones, o pacta con el PSOE", ha resaltado el presidente de Extremadura, quien ha considerado que la presidenta extremeña "está encaprichada de si misma, y los corruptos están envalentonados", ha dicho.

Santiago Abascal se ha pronunciado de esta forma este lunes en Mérida, donde ha participado en un acto público de presentación de los candidatos de Vox a las elecciones generales del próximo 21 de diciembre en Extremadura, que encabeza Óscar Fernández Calle.

