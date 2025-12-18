Abascal asegura que Guardiola no debate porque no puede confrontar al compartir "políticas" con PSOE y Unidas

El presidente de VOX, Santiago Abascal, en una imagen de archivo - Javier Cintas - Europa Press

ZAFRA (BADAJOZ), 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que la presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, no acude este jueves al debate electoral de RTVE porque en él no puede confrontar al compartir "políticas" con PSOE y Unidas por Extremadura.

Abascal, en un acto en Zafra (Badajoz), ha dicho que, en su opinión, "hace bien" Guardiola en no acudir al "principal debate electoral" de esta campaña y en el que participarán los candidatos del PSOE, Miguel Ángel Gallardo; de Vox, Óscar Fernández, y de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel.

"¿De qué va a debatir?. ¿De las políticas verdes?. Son las mismas que las de Gallardo. ¿De las políticas migratorias? Las mismas que las de Gallardo. ¿De las políticas de género? Las mismas que las de Gallardo. ¿Del feminismo? El mismo que el de Irene Montero. ¿De qué va a debatir la señora Guardiola?. No puede debatir absolutamente sobre nada. Por lo tanto, hace muy bien en no ir al debate", ha subrayado.

Durante su alocución en la Plaza Grande de Zafra, Abascal ha pedido la intervención de la fuerza pública ante unas personas que estaban cometiendo, ha dicho, un "delito electoral interviniendo aquí en una plaza pública". "Espero que los tengan identificados", ha recalcado.

(Más información en Europa Press)