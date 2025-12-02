Abascal cree que Pedro Sánchez "conocía hasta cómo roncaba" Ábalos y pide la convocatoria de elecciones

El presidente de Vox, Santiago Abascal; el candidato a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández Calle; el senador Ángel Pelayo Gordillo; y el presidente provincial de Vox en Badajoz, Javier Bravo, en un acto público en Villanueva de la Serena - JORGE ARMESTAR/EUROPA PRESS

VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ), 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya afirmado que "no conocía en lo personal" a José Luis Ábalos cuando, en realidad, a su juicio "le conocía hasta cómo roncaba", y ha vuelto a reclamar por ello, y entre otros motivos, el adelanto electoral en España para "devolver la voz" a los ciudadanos frente a la "mafia" del PSOE.

"Resulta que el presidente del gobierno acaba de decir esta mañana en la televisión que no le conocía en lo personal (a Ábalos). Bueno, yo creo que le conocía hasta cómo roncaba", ha espetado Abascal en un acto público este martes en Villanueva de la Serena (Badajoz), lugar que ha calificado como "el kilómetro cero de la corrupción de Pedro Sánchez".

Esto porque, además de ser el lugar de nacimiento del candidato socialista a la Junta, Miguel Ángel Gallardo, "el conseguidor de la mafia en Extremadura", fue el "epicentro" de la "ruta kilométrica" del Peugeot 407 que concluía, ha recordado, en unas primarias que "fueron pagadas, por parte del que llevaba el volante con el dinero de la prostitución".

"Digo yo que el que llevaba el volante sería el mismo que echaba la gasolina y sabría cómo la pagaba y quizás sabía de dónde venía el dinero pues bueno, lo acaba de decir venía del dinero de la prostitución de las saunas de prostitución del suegro del presidente del Gobierno de España", ha incidido Abascal, quien ha ironizado con que los viajeros del Peugeot 407 "no hablaban de todo".

"Resulta que el yerno del de las saunas iba al lado, bueno no sabemos si iba al lado o iba adelante, no sabemos quién hablaba con quién, imaginamos que todos con todos, pero el yerno del de las saunas iba junto con dos que tenían esas aficiones y hablaban de poesía y de filosofía", ha añadido el líder de Vox en alusión a si Sánchez conocía o no "en lo personal" a José Luis Ábalos y a Koldo García.

En este sentido, ha considerado Abascal que en los viajes en el Peugeot 407 "hablarían de cosas y más o menos cada uno (de los viajeros) sabía cómo era el otro"; y ha lamentado que ahora Sánchez plantee un "si te he visto no me acuerdo" y no se atreva a convocar elecciones en España, máxime cuando "los otros (Ábalos y Koldo García) están tirando de la manta y están contando todo".

"Lo de Pedro Sánchez, lo de la señora, lo del Delcygate, lo del rescate de la aerolínea, lo de Venezuela, lo de Zapatero... lo están contando todo, y ahí está el presidente del Gobierno que no se inmuta, que no pestañea y que no hace lo que haría cualquier presidente, cualquier ministro en cualquier país normal de nuestro entorno", ha insistido el líder de Vox en alusión a un adelanto electoral en España.

