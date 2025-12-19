Abascal defiende que Vox es el único que ofrece "cambio" frente a Guardiola como "portavoz del socialismo azul"

viernes, 19 diciembre 2025
   El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha invitado a los extremeños a apoyar la candidatura de Óscar Fernández Calle a la Presidencia de la Junta en las votaciones del próximo domingo en Extremadura, toda vez que el suyo es el "único" partido que ofrece "cambio", frente a una María Guardiola que ha definido como "portavoz del socialismo azul".

   Así, y a la espera del "veredicto" en las urnas, y sin referirse a si Vox apoyaría o no un nuevo gobierno de Guardiola en la comunidad, Abascal ha remarcado que el objetivo de su partido es obtener "un gran apoyo" el 21D en Extremadura y que sea la formación que "más crezca". "Estoy convencido de que eso va a ser así", ha espetado.

   De este modo, en este último día de campaña electoral, ha hecho un llamamiento al voto a Vox porque "hay posibilidades de cambio", algo que a su juicio sólo puede conseguirse apoyando a su formación, que ofrece "el cambio del sentido común".

   "Yo quiero animar a los extremeños a apostar por el cambio del sentido común, a apostar por Óscar Fernández Calle, que es el único candidato de cambio en estas elecciones, el único candidato que plantea un cambio de rumbo", ha señalado en declaraciones a los medios este viernes en Valencia de Alcántara (Cáceres).

   En esta línea, ha insistido en animar a los extremeños a que acudan a las urnas a "apostar por el cambio" con Vox, votando "por el sentido común" y "sin miedo", con el objetivo de ayudar a su partido a presentar una "alternativa" frente a Pedro Sánchez, "Alí Babá y sus 40.000 ladrones y abusadores", y también frente al Partido Popular "de la estafa, ese partido que aún se sienta en una sede pagada con dinero negro".

